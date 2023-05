Kompleks mieszkalny Kvartira s vidom na more

Harmony Naiharn to projekt premium i apartamentowy z pięciogwiazdkową obsługą i wspaniałymi widokami na Morze Andamańskie.



Kompleks położony jest w samym sercu Ravai, 15 minut od plaż Kata i Karon, w odległości spaceru od całej infrastruktury turystycznej!



Kondominium składa się z 7-piętrowych budynków z 60 mieszkaniami o nowoczesnym designie.



Apartamenty wyposażone są w tablety, za pomocą których można zarządzać klimatem, oświetleniem i bezpieczeństwem mieszkania.

Cena mieszkań obejmuje pakiet mebli i urządzeń.



Jest to wyjątkowy projekt z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, która zapewni jak najbardziej komfortowy pobyt!



PASZCZ:

- taras na dachu

- Bar

- Niekończący się basen z widokiem na morze

- Kovorking

- siłownia

- Ogrody

- sauna

- Bezpieczeństwo 24/7

- Parking

- System chipowy wejścia do kompleksu

- winda



Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!