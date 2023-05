Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey

Botanica Forestique to kompleks 27 willi o nowoczesnym luksusowym wystroju, o powierzchni od 674 do 1168 m ², a powierzchnia zabudowana zaczyna się od 424 - 567 m ².

Z 3 i 4 sypialniami oraz 5-6 łazienkami.



Kompleks znajduje się w Tep Krasattri, Phuket.

W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły!



Jest to doskonały projekt, który spełnia pragnienia i potrzeby stale rosnącego popytu na luksusową turystykę w Phuket.



RÓWNIEŻ LCD:

- Domowa łazienka z oddzielną łazienką i prysznicem.

- Salon i jadalnia na otwartym planie

- W pełni wyposażona kuchnia z wyspą / barem

- Prywatny basen ( długi 10,80 m lub 13 m )

- Otwarte salony

- Ogrody

- spiżarnia

- Garaż

- Firma zarządzająca

- Bezpieczeństwo 24/7





Zadzwoń lub napisz, chętnie wybierzemy dla Ciebie najlepszy obiekt w Tajlandii! Wsparcie prawne w GIFT!