Kompleks mieszkalny Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK

Pa Tong, Tajlandia

od € 111,113

Poddaj się: 2015

Nowoczesny kompleks tropikalny Patong Bay Hill, położony na wzgórzu Highb-pi Hill, jest atrakcją Zatoki Patong, znanej z przepięknych widoków na Morze Andamańskie, Perła Oceanu Indyjskiego. Dogodnie usytuowany w dolinie, 5 minut od centrum Patong, w otoczeniu przyrody, ze wspaniałymi widokami na morze i zielone góry. Patong Bay Hill Resort składa się z 17 budynków z 449 mieszkaniami. Kompleks został zbudowany w 2018 roku według najwyższych standardów. Ta rezydencja oferuje inwestorom możliwość posiadania nieruchomości w najbardziej prestiżowym i cennym obszarze Phuket z uprzywilejowanym dostępem do światowej klasy obiektów. Oferujemy luksusowy wybór apartamentów z 1 jedną sypialnią ze wspaniałymi widokami na miasto i ocean. Zbudowany w nowoczesnym stylu z najlepszymi nowoczesnymi meblami, kompleks znajduje się w pięknym ogrodzie krajobrazowym wśród naturalnej tropikalnej roślinności. Patong Bay Hill Resort to idealne miejsce do prywatności ze wszystkimi nowoczesnymi udogodnieniami, z pięciogwiazdkową obsługą, w bezpośrednim sąsiedztwie popularnego centrum turystycznego Phuket, Plaża Patong. DETTAKET Rodzaj nieruchomości: Miejsce zamieszkania z widokiem na morze i ogród Powierzchnia gleby (m2): 93 512 metrów kwadratowych. Projekt: badanie od 60m2 do 94 m2, sypialnia 1 br / br / br / > Nieruchomość: Bezpieczny wynajem z gwarancją rentowności 7 % NET przez 15 lat Styl: Tropikalny / Nowoczesny Kuchnia: Kuchnia otwarta Salon: otwarty salon Basen: wspólny basen Balkon: dostęp do basenu i osobistego jacuzzi Ogród: Ogród krajobrazowy Widok: Morze / góry Odległość do miasta: 800 metrów od miasta, 1 km do plaży