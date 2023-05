Willa Villa s originalnym dizaynom

Phuket, Tajlandia

od € 2,098,370

425 m² 1 apartament

BOTANICA THE SKY VALLEY to nowy projekt domu i willi w Chongtal, Phuket. Projekt projektu łączy nowoczesność z luksusowym stylem życia. Kompleks składa się z 12 wspaniałych willi z basenem, z 4 lub 5 sypialniami o powierzchni od 1026 m2 do 1897 mkw. Każda willa obejmuje wspaniały salon i jadalnię na otwartym planie, a także w pełni wyposażoną kuchnię z wyspą / barem. Nowoczesny basen krajobrazowy otoczony jest przestronnymi tarasami przy basenie, a większe wille wyposażone są w duży zadaszony taras na dachu. Oszałamiający panoramiczny widok gór o temperaturze 360 stopni z każdej willi zapiera dech w piersiach. I nie możemy się z niczym porównać! BOTANICA NIEBO VALLEY wyróżnia się na rynku nieruchomości korzystną lokalizacją, a także nowoczesnym i funkcjonalnym designem z wyrafinowanymi meblami. Dostępne są liczne sklepy, restauracje, szkoły. RÓWNIEŻ LCD: - Altana dachowa - prysznic na zewnątrz - spiżarnia - Parking kryty dla 2 samochodów - winda - Firma zarządzająca - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo 24/7 - Ogród publiczny Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Tajlandii! Doradzimy Ci za darmo!