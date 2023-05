Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey

Phuket, Tajlandia

od € 654,110

272 m² 1 apartament

Botanica Modern Loft II to projekt luksusowych i nowoczesnych willi z basenem położonym przy plaży Bang Tao w zachodniej części Phuket. Wioska znajduje się w spokojnej okolicy, w pobliżu rozwiniętej infrastruktury plaży Bang Tao. Kompleks składa się z 52 mieszkań i został opracowany przez Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. Domy są wykonane w nowoczesnym stylu. Projekt oferuje komfortowe wille od 3 do 5 sypialni o powierzchni 289 m2, 332 m2 lub 360 m2. Przestronne sypialnie z panoramicznymi oknami oferują widok na prywatny basen lub prywatny ogród. Nowoczesna kuchnia wyposażona jest we wszystko, co niezbędne. Morze i plaża, na której znajdują się kluby plażowe Catch, Xana i Maya, znajdują się zaledwie 15 minut od hotelu! Park wodny Blue Tree, a także centrum jogi, restauracje i kawiarnie znajdują się 5 minut jazdy od hotelu. W tym samym obszarze znajduje się klub golfowy, galerie handlowe i Boat Avenue z restauracjami i supermarketem Villa Market, szkołami międzynarodowymi, klubami fitness i inną infrastrukturą niezbędną do rekreacji i życia. UDOGODNIENIA LCD: - Miejsce do grillowania - Ogród - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Basen - Nadzór wideo 24/7 Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!