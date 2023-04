Mieszkanie w Nowym Budynku Wing Samui Condo

Pa Tong, Tajlandia

od € 220,469

Poddaj się: 2018

< p > Klub Bay and Beach jest JEDYNĄ REZYDENCJĄ W PLAŻY W PATONGU. < p > Wyrafinowany kompleks na jednej z najpiękniejszych plaż na świecie. Doskonałość bez kompromisów, do każdego elementu tego wysoce oczekiwanego kompleksu podejdzie się z dbałością o szczegóły. < p > Hotel położony jest tuż przy plaży, w okolicy wysadzanej palmami, uzupełnionej pięknym ultramarynowym błękitem Morza Andamańskiego, co sprawi, że Twój pobyt będzie niezapomnianym przeżyciem. Oferuje międzynarodowe standardowe usługi i udogodnienia dla gwiazd 5. Klub plażowy Kudo, bar i restauracja oferuje pyszne potrawy i napoje. < p > The Bay oferuje 26 nowych luksusowych i przestronnych pokoi wyposażonych we w pełni funkcjonalną kuchnię, wszystkie zaprojektowane w najlepszym nowoczesnym stylu, a niektóre jednostki oferują relaksujące jacuzzi na balkonie na specjalne wakacje. < p > Lokalizacja < p > The Bay & Beach Club oferuje absolutne zakwaterowanie przy plaży w samym sercu Patong. < p > Warunki zakupu < p > Warunki gwarancji wynajmu < br /> 8 % Gwarancja wynajmu NET (z zastrzeżeniem WHT) dla pierwszych lat 2, 7 % Gwarancja wynajmu NET (z zastrzeżeniem WHT) na następne 13 lat (bez opłat za utrzymanie, bez prądu, bez wody, bez tonącego dna ...) przez 15 lat. Gwarancja najmu jest wypłacana z góry każdego roku. Pierwsza płatność gwarancji najmu zostanie dokonana w ciągu 30 dni od pełnej zapłaty za jednostkę. < p > Opcja odkupu < br /> Opcjonalny odkup dla programistów po 15 latach w cenie początkowej + 10 %. < br / > Po 15 latach negocjacji z programistą w sprawie nowego programu gwarancji najmu. < p > Warunki płatności < br / > 200 000 bahtów rezerwacja Depozyt < br / > 50 % przy podpisywaniu umowy zakupu, w ciągu 30 dni od podpisania umowy o rezerwację. < br / > 50 % (mniej depozytu), w ciągu 3 miesięcy. < p > Kupujący może odsprzedać urządzenie w dowolnym momencie (zmień nazwę w umowie najmu) na 15 lat, a nowy nabywca będzie najpierw obowiązywał te same warunki gwarancji wynajem kupującego < p > Korzyści dla właściciela < ul > < li > przydział tygodniowych zastosowań w dowolnym momencie, w tym SEASON PEAK. < li > Karta właściciela VIP z bezpłatnym codziennym transportem i dodatkami grupowymi oraz zajęciami. < p >