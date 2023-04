Mieszkanie w Nowym Budynku Iconic

La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne.

Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże.

Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant.

Z własnego tarasu będziesz mógł doświadczyć pięknych zachodów słońca i cieszyć się jakością życia, jaką oferuje życie nad morzem, ze wspólnym basenem i nieskończonymi widokami, chodnikami krajobrazowymi, placem zabaw dla dzieci oraz ekskluzywnością obwodu biomechanicznego, który pomoże ci utrzymać formę.

Wykończenia Quality & De Luxe:

- Kuchnie wyposażone w płytę szklano-ceramiczną, piekarnik elektryczny i meble o dużej pojemności z samozamykaniem.

- Marmurowy blat w kuchni

- Płyta wiórowa pokryta aluminium z osłoną

- Tarasy z ochroną antypoślizgową

- Wstępna instalacja jacuzzi, typu spa, ( tylko w niektórych typologiach domowych )

- Rolety elektryczne w sypialniach i salonie

- Okna typu Climalit z oknami termicznymi 14 mm

- Zwitlone porcelanowe armatury łazienkowe, umywalka z szafką i lustrem oraz kabiny prysznicowe

- Szafy w każdym pokoju z szafami

- Bitermalne instalacje hydrauliczne do pralki i suszarki bębnowej

- Instalacja elektryczna zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Indywidualny sprzęt aerotermalny dla każdego mieszkania, do produkcji ciepłej wody.

- Wstępna instalacja gniazda elektrycznego do ładowania pojazdów elektrycznych.



LOKALIZACJA: tylko 10 minut jazdy od międzynarodowego lotniska, 5 godzin od Madrytu, Marbelli i Barcelony, 1 i ½ godzina od Walencji oraz 15 minut od Alicante lub Elche.

TYPOLOGIA domów: 2-3 BR Apartamenty, penthouse lub parter

KLIMAT: znany jako Floryda Morza Śródziemnego, wheather jest słoneczny i łagodny przez cały rok.

KOSZT ŻYCIA: wyjątkowo przystępny cenowo w porównaniu, na przykład z dużymi miastami, takimi jak Barcelona czy Madryt, gdzie standard jest wyższy o 31% w cenach konsumpcyjnych



Warunki płatności:

Rezerwacja: 6.000 € plus IVA = 6.600 €

30 dni od rezerwacji: 30%

6 miesięcy od rezerwy: 10%

Oddaj klucze: kwiecień lub październik 2023 r. 60% Saldo wypłacone przy podpisie notariusza

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszam Cię do ? rodzinne pamiątki w tym domu w Gran Alacant.

Chcesz zorganizować oglądanie? Będę bardziej niż zadowolony, że koordynuję to dla ciebie