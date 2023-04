Mieszkanie w Nowym Budynku Amanecer

Czujesz ten taras?

AMANECER X integruje luksus i funkcjonalność w inspirującej koncepcji, charakteryzującej się kształtami, wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, o różnych fakturach i doskonałym wykończeniu.

Położony w Orihuela Costa, bardzo spokojnej okolicy, w otoczeniu gajów i obszarów leśnych

2 BD + 2 BT ze wspaniałym wystrojem wnętrz i pełnym wyposażeniem. Parking i przechowywanie w cenie – Data zakończenia: lipiec 2024 r. Właśnie rozpoczyna się rezerwacja przedpremierowa.

AMANECER X, luksusowy kompleks mieszkalny składający się ze 108 mieszkań, zbudowany na działce o powierzchni 5000 m2, dobrze utrzymanych i zadbanych terenów, otaczających basen i miejsca do odpoczynku. Jest też siłownia, sauna i jacuzzi, a także plac zabaw dla dzieci.

PentHouse z doskonałym tarasem i solarium oraz prywatną windą.

Ceny: ( cennik aktualizowany co tydzień )

Narożniki zaczynają się od 205 000 € + IVA

Centra zaczynają się od 195 000 € + IVA

( notarialna i rejestracja nieruchomości nie są uwzględnione )

Włącz klucz: lipiec 2024 r

OTWARTE WSTĘPNE OSTRZEŻENIE DLA BLOKU 1 i 2: 10.000 €

Warunki płatności:

Do rezerwacji: 10: 000 €

30 dni od rezerwy: 20% + IVA

60 dni od rezerwy: 20% + IVA

Podpis notarialny: saldo + IVA

Apartamenty BLOCK 1 i 2 są zorientowane na poranne słońce

Pakiet mebli zawiera: ( Meble to promocja Specila do 31 marca 2023 r. )

1. Instalacja klimatyzacji i maszyny firmy LG lub Hisense

2). Termiczny ogrzewacz wody

3). Pakiet oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

4. Wszystkie urządzenia kuchenne, żelazko, ekspres do kawy, toster i przybory kuchenne

5. Meble do salonu i jadalni oraz Smart TV

6. Okiennice elektryczne ze zdalnym sterowaniem we wszystkich oknach

7. Dekoracje ścienne, zasłony i lampy rolowane

8. Pościel i ręczniki

WYSOKIE WYSOKOŚCI:

Opancerzone drzwi dostępu do nieruchomości

Meble kuchenne

W zestawie urządzenia pancerne, lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, wentylator wyciągowy, zmywarka

Meble łazienkowe i prysznice z ekranem

Wbudowane szafy z przesuwanymi drzwiami i szufladami

Prywatny garaż na podłogę na 1 samochód



Usługi i udogodnienia w okolicy:

5 minut spacerem: parki, supermarket i przystanek autobusowy

15 minut spacerem: restauracje

5 minut jazdy samochodem: obóz golfowy, plaże, nadmorskie promenady i bary na plaży

10 minut jazdy samochodem: La Zenia Boulevard Mall

LOKALIZACJA: 40 minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Alicante i 1 ½ od międzynarodowego lotniska w Walencji. Odległość od głównych miast wynosi 5 godzin od Madrytu, Marbelli i Barcelony.

KLIMAT: znany jako Floryda Morza Śródziemnego, pogoda w La Costa Blanca, jest słoneczna i łagodna przez cały rok.

KOSZT ŻYCIA: znacznie bardziej przystępny cenowo w porównaniu do większych miast, takich jak na przykład Barcelona czy Madryt, gdzie standard jest co najmniej o 31% wyższy pod względem cen konsumpcyjnych.

Usługi w pobliżu: supermarket, szkoły, opieka medyczna, złote piaszczyste plaże, piekarnia, restauracje i wiele innych

Poproś mnie o hiszpańskie hipoteki dla nierezydentów i / lub hipoteki dla emerytów w Hiszpanii

Celem IBAKA HOMES jest uproszczenie doświadczenia kupowania i sprzedawania nieruchomości poprzez kultywowanie ducha budowania zaufania, współpracy i uczciwości u każdego z klientów.

Naszą filozofią jest to, że pracujemy tak, jak żyjemy, według Złotej Reguły, jako zasada traktowania innych, dokładnie tak samo, jak chce się traktować.

Pomagamy Ci przez cały proces zakupu domu i zapewniamy bezpośrednią i niezawodną pomoc w następujących obszarach:

Procedury NIE

Otwarcie konta bankowego w hiszpańskim banku

Złóż wniosek o usługi elektryczne, wodne i internetowe

Wyposażenie nowego domu

Kupowanie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie zdrowotne

Usługi sprzątania i konserwacji

Usługi przebudowy i wiele więcej

Przyjdź z nami, aby odkryć La Costa Blanca, cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia, ze wspaniałymi zachodami słońca, typowymi smakami i wieloma innymi…

Resztę będziesz musiał odkryć samodzielnie podczas wizyty w naszych obiektach