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Nowe budynki na sprzedaż w Nisava Administrative District

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Zespół mieszkaniowy Nish
Zespół mieszkaniowy Nish
Nisz, Serbia
od
€67,800
Powierzchnia 57–64 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2023
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном районе города, здесь нес. Дом окружают красивые сады, район постепенно расстраивается. недалеко дома есть магазинык, школа. К продаже предлагается двухкомнатные квартиры, площадью 56,5 кв м и . Она состоит из кухни- гостиной, спальни, ванной, балкона и коридора. Дом сдается с чистовым базовым ремонтом, есть выводы под установку электрических розеток, сантул. При покупке квартиры оформляется ВНЖ Сербии. Процедура оформления ВНЖ займет 1-2 месяца.  
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