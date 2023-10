Swietłogorsk, Rosja

od €95,675

Poddaj się: 2024

LCD Svetlogorsk 3 — to nie tylko kompleks mieszkalny, ale także kompletna mikro-dzielnica, która składa się z ponad 1000 mieszkań. Niskie budynki w pobliżu morza, na których 1000 metrów, różnego rodzaju powierzchnia handlowa na pierwszych piętrach — jest kluczem do komfortu i komfortu dla mieszkańców. To miejsce jest idealne dla tych, którzy chcą mieszkać lub zrelaksować się w ekologicznym miejscu nad morzem.