Konkovo District, Rosja

od €150,295

30–252 m² 202

Poddaj się: 2023

Złożona lokalizacja: Poczucie przytulnego domu powinno zaczynać się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania współczesne. Zawsze możesz zobaczyć, kto dzwoni do domofonu. Każde mieszkanie ma podstawowy pakiet “ Smart Apartment ” zapomnij o lęku przed wyciekiem; skonfiguruj skrypty technologii i zarządzania energią elektryczną; komunikować się z głosem “ Smart Apartment ”; Możesz łatwo rozszerzyć pakiet podstawowy “ ” i podłączyć dodatkowe opcje i urządzenia, aby kontrolować działanie urządzeń i systemów gospodarstwa domowego z dowolnego miejsca na świecie. Posiadanie spiżarni pozwoli Ci zachować doskonały porządek i komfort! Pod wieżami znajduje się trzypoziomowy parking na 670 samochodów z bezpośrednim dostępem z mieszkań przy każdym wejściu. Na obwodzie parkingu znajduje się parking dla gości na 30 miejsc Dostępność transportu: Do metra « Kaluga » - 12 minut pieszo, 14 minut (7 km) do TTK, 9 minut (6 km) do MKAD, 18 minut (11 km) do Garden Ring. w odległości spaceru od parku Woroncowa Infrastruktura wewnętrzna: W LCD przemyślana, bogata infrastruktura trzech stref. W głównej grupie wejściowej skoncentrowane są wszystkie zalety nowoczesnej metropolii: supermarket, restauracja, klub fitness, apteki, salony piękności i kawiarnia. W hałaśliwych grach dla dzieci niższy poziom jest odłożony na bok, zapewniamy gry zarówno dla najmniejszych, jak i starszych dzieci. Dla dorosłych są miejsca do uprawiania sportów, zajęć jogi, leżaków i drewnianych tarasów do relaksu.