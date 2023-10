Medyanka, Rosja

od €121,001

Poddaj się: 2020

Miejsce, w którym czas stoi w miejscu Apartamenty hygge do cieszenia się życiem i inspirującej przestrzeni dla biznesu! Dodatkowe informacje Filozofia Bycie szczęśliwym nie oznacza łapania najnowszych trendów i wyprzedzania wszystkich. Poczucie, że codzienne rzeczy przynoszą cichą, spokojną radość, ludzie nazywają inaczej. Duńczycy mają hygge, Szwedzi nazywają to lagomem, ale Japończycy podążają za każdym pomysłem. Łotysze wiedzą także, jak połączyć obecne trendy stylu życia z wiekami trwałego połączenia i miłości do natury, i nazwać to ciepłym imieniem - życiem. Domy są miejscem do życia według własnych zasad, tak jak chcesz. W domu pragnie się stworzyć małe chwile szczęścia dla siebie i własnego oraz doświadczyć ich bez pośpiechu. Zakwaterowanie to wieczór z własnym w kuchni, w którym pachniesz świeżo upieczonym ciastem. Zakwaterowanie ma usiąść na parapecie wieczorem w czerwcu i patrzeć, jak zachodzące światło słoneczne stopniowo wkrada się do pokoju. Obudowa polega na włożeniu ulubionej piżamy do walizki, abyś czuł się jak w domu w dowolnym miejscu. Lofts & Rosegold - to dzielnica mieszkaniowa, w której styl życia określa wszystko, a forma żywo odzwierciedla treść. Więcej informacji o projekcie Lofts & Rosegold tutaj > > Koncepcja i architektura Od niepamiętnych czasów ludzie łączyli kamienie szlachetne i metale, wierząc, że rama jest naczyniem, które magazynuje energię minerału, a jeśli kamień szlachetny ma odpowiednią ramę, taki duet będzie miał doskonały dźwięk i zapewni właścicielowi wielką moc. Dzielnica mieszkaniowa Lofts & Rosegold jest żywym przykładem interakcji sztuki architektonicznej dwóch różnych epok, interakcji, w której stary budynek pełni rolę kamienia szlachetnego, i nowa - rola luksusowej, poprawiającej piękno ramy Loft wykonanej z „różowego złota”". Tworząc przykłady nowoczesnej architektury, która może stać się zabytkami sztuki XXI wieku w przyszłości, traktujemy historię miasta z troską, zachowujemy więc oryginalny wygląd budynku Loft, który został zaprojektowany w uroczystym stylu neorenesansowym. Budynek loftu z ceglaną fasadą, ozdobiony pilastrami, półkolistymi łukowymi oknami i dekoracyjnymi niszami, o wysokości sufitu 5 i 6 metrów w mieszkaniach, w cichym centrum Rygi stanie się jedynym przykładem domu w stylu loftu w czystej postaci. Do ramy wybraliśmy dokładnie różowe złoto, ponieważ jest to luksusowy, ciepły metal, który pozwala odkryć mistyczne właściwości kamienia, z którym jest połączony. W budynku mieszkalnym Rosegold mieści się 70 mieszkań z tarasami, balkonami lub z własnym terytorium. Budynek Rosegold wydaje się chronić Lofty i podkreśla jego piękno, wykuszowe okna i podniesione objętości górnych pięter delikatnie obramowują budynek loftu. Wnętrza Nowoczesny design, wyłożone cegłą części ścian, muzyka w tle, mieszanka czasu i stuleci oraz zrozumienie, że nie chcesz stąd iść, a co najważniejsze, nigdzie nie musisz jechać, ponieważ jesteś w domu - będzie to główny prezent dla mieszkańców dzielnicy. . Główna idea przeniknie wnętrze: połączenie dwóch budynków w jedną całość. Sercem Lofts & Rosegold będzie główny hol budynku o powierzchni 220 m2, wysokości sufitu 4,20 metra, kominku o długości 3 metrów oraz, na końcu szklany dach. W chłodne zimowe wieczory, letnie gwiaździste noce w sierpniu, Rosegold jesienią lub kwitnąca wiosna, stanie się centrum atrakcji i punktem centralnym dla mieszkańców dzielnicy. Lokalizacja LOFTS & ROSEGOLD znajduje się przy Strelnieku Street 8, w najbardziej szanowanej dzielnicy Rygi, w tym samym czasie z dala od zgiełku turystycznego. W odległości spaceru znajduje się najpiękniejsza część Centrum Pacyfiku z budynkami wchodzącymi w skład Fundacji Kultury UNESCO, tutaj stworzono specjalne środowisko kulturalne i artystyczne, gdzie miłośnicy piękna mogą cieszyć się perłami architektury secesyjnej. Muzea, sale koncertowe i teatry znajdują się 5 minut spacerem od hotelu. Parki Kronvalda, Esplanade i Viestura nadają szczególny urok. Stare Miasto znajduje się zaledwie 20 minut spacerem od hotelu. Opis projektu Projekt Lofts & Rosegold znajduje się na terenie o powierzchni 3955 metrów kwadratowych. Projekt składa się z nowego 7-piętrowego budynku mieszkalnego i czterokondygnacyjnego budynku zabytku architektury w połączeniu ze szklaną galerią. Nowy budynek ma 75 mieszkań o powierzchni od 50,2 m2 do 171,4 m2, zlokalizowanych na 2. do 7. piętrze. Wysokość sufitu 2,96 m, na 7. piętrze - 3,00 m. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się powierzchnie handlowe. 4-piętrowy budynek zasługuje na szczególną uwagę - zabytek architektury wpisany do rejestru dziedzictwa UNESCO. W tym budynku znajduje się kilka koncepcji układu. Jednym z nich jest podział mieszkań w stylu LOFT. Możliwe jest również pełne wykorzystanie budynku do powierzchni komercyjnych. Wysokość sufitu od 3,11 m do 6,54 m.