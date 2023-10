Medyanka, Rosja

Lindenholm to nowa część Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje przestrzeń życiową klasy premium. Nowa dzielnica mieszkaniowa w najbardziej wymaganej dzielnicy Rygi, w której można cieszyć się idealną równowagą między udogodnieniami miasta a zieloną przestrzenią zewnętrzną, ruchem i spokojem, doskonałą infrastrukturą. Środowisko Prawdziwe domy dla twojego życia. Wyjątkowość Lindenholm to metropolitalna okazja z poczuciem prywatnego domu, zielonego środowiska i dużej prywatnej przestrzeni na zewnątrz. Przewaga Lindenholma jest o jedną czwartą wolna od samochodów. Samochody można zaparkować na parkingu naziemnym wokół bloku, a parkingi wielokondygnacyjne będą dostępne latem. Dzielnica Lindenholm składa się z 3 pięciopiętrowych budynków, 1 trzypiętrowego budynku i 2 trzypiętrowych kamienic, oferujących łącznie 197 mieszkań i 12 apartamentów. Dostępne są apartamenty o różnych konfiguracjach, od studiów po przestronne apartamenty z 3 sypialniami, a także ekskluzywne apartamenty w willach miejskich. Szczególnie chcemy podkreślić apartamenty na parterze z dostępem do ogrodu przydomowego. Zielone dziedzińce Lindenholm są domem dla 102 drzew w wieku od 20 do 25 lat, a tysiące krzewów, pokrycia terenu i innych roślin tworzą przytulną atmosferę w parku. Kompozycje roślin zostały zaprojektowane w taki sposób, że ogród można zmieniać o każdej porze roku. Kręte ścieżki z mieszaniną asfaltu i granitowego meandra gruzu przez zielone dziedzińce Lindenholm. Idealnie nadają się zarówno do spokojnych spacerów, jazdy na rowerze lub jazdy na rolkach. Istnieją specjalnie wyposażone aktywne tereny rekreacyjne z 4 placami zabaw dla dzieci i młodzieży, maszynami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, boiskami do koszykówki i siatkówki, stołami tenisowymi oraz wygodnym podwórkiem do jogi lub relaksu. Pokój Wszystko jest gotowe do życia tutaj. Standard Vastint zapewnia wygodne i bezpieczne środowisko życia, zapewniając kompletne środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Każde rozwiązanie - od przemyślanych układów mieszkań i doskonałej izolacji akustycznej po dekoracje wnętrz i udogodnienia na zewnątrz - zapewnia komfort i dobre samopoczucie mieszkańców. Dzielnica Linedenholm oferuje 107 nowoczesnych apartamentów do wynajęcia, w których wszystko jest gotowe do zamieszkania - funkcjonalne układy, wbudowane kuchnie, przestronne balkony. Apartamenty typu studio 47,6 m2 Apartamenty z 1 sypialnią 47,8 – 60,8 m2 Apartamenty z 2 sypialniami 67,3 – 76,1 m2 Apartamenty z 3 sypialniami 86 – 90,5 m2 Apartamenty z dostępem do ogrodu 60,6 – 90 m2. Do wynajęcia są dwie trzypiętrowe wille miejskie z 12 apartamentami premium. 8 funkcjonalnych dwukondygnacyjnych apartamentów - 2 lub 3 sypialnie, 2 tarasy o powierzchni 107,5 – 121,9 m2 z prawdziwym poczuciem prywatnego domu. Po obu stronach domu na tarasie znajduje się przestronna prywatna przestrzeń na zewnątrz, w której można cieszyć się słońcem, świeżym powietrzem i wspaniałym towarzystwem. 4 apartamenty typu penthouse - 2 sypialnie, gabinet, taras o powierzchni 94,9 – 95 m2 na wyższych piętrach willi miejskich oferują wspaniały panoramiczny widok na zielony krajobraz Marupe. Lokalizacja Wszystko już tu jest. W Lindenholm wszystko jest w zasięgu ręki. Kārļa Ulmaņa gatve z łatwością łączy dzielnicę z centrum Rygi, lotniskiem i Jurmałą. Ale wszystko, co ważne dla wygodnego życia, jest dostępne tutaj w Pardaugava i Marupe: międzynarodowe szkoły i przedszkola, nowoczesne prywatne kliniki, sale fitness i centra sportowe, supermarkety i punkty usługowe. Jakość Gdzie standardy komfortu i życia są równe twojemu. Deweloper dzielnicy Lindenholm, Vastint, jest międzynarodową firmą z branży nieruchomości z ponad 30-letnim doświadczeniem w rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, handlowymi i hotelowymi. Vastint koncentruje się na tworzeniu długoterminowej wartości poprzez społecznie, ekonomicznie i środowiskowo rozwiązania. Każdy projekt Vastint nie tylko tworzy wygodne środowisko dla swoich użytkowników, ale także poprawia środowisko. Lindenholm został stworzony zgodnie ze standardem Vastint, międzynarodowym programem jakości i zrównoważonego rozwoju realizowanym w każdym kraju, w którym opracowywane są projekty Vastint. Oznacza to, że tylko przetestowane, zrównoważone materiały i rozwiązania, które zostały przetestowane, zostały wykorzystane w budownictwie i wykończeniu. W miarę rozwoju Lindenholm i przyległego Ogrodu Biznesowego dzielnica staje się nową częścią miasta, oferując komfortowe życie, środowisko pracy i wypoczynku z doskonałą infrastrukturą nie tylko dla mieszkańców i pracowników biurowych, ale także dla mieszkańców i gości.