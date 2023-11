Kaliningrad, Rosja

od €53,631

Poddaj się: 2022

House on the Batal — to kolejny projekt rozwojowy dla dynamicznie rozwijającego się moskiewskiego regionu Kaliningradu. Deweloper z wieloletnim doświadczeniem i reputacją oferuje kupowanie mieszkań o ciekawych wzorach, patio krajobrazowe i nowoczesne rozwiązania elewacyjne. Dom wygląda harmonijnie z otaczającymi go budynkami. Niedaleko domu znajduje się cała niezbędna infrastruktura.