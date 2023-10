Svetlyye Gory, Rosja

od €207,482

134–250 m² 18

Poddaj się: 2024

Złożona lokalizacja: Saburovo Club to wioska kameralna z zaledwie 134 gospodarstwami domowymi. Wioska Saburovo Club znajduje się w dzielnicy Krasnogorsk, zaledwie 10 km od Moskwy. Budowa szybkiej kolei Piatnickiego (wprowadzenie 2025) sprawi, że droga do miasta będzie jeszcze szybsza, ponieważ skróci czas podróży do Moskwy 2-3 razy. Domy budowane są zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami, a minimalistyczna architektura z wdziękiem wpasowuje się w wyjątkowy naturalny krajobraz. Wokół wioski klubowej znajduje się już bogata infrastruktura handlowa, rozrywkowa i społeczna. Dostępność transportu: Wioska jest dogodnie położona, ponieważ do Piatnickiego jest tylko 3,3 km, do MKAD, 22 do SVH, TTK 26 km i 29 km do pierścienia Sadovaya Do przystanków lądowego transportu publicznego 400-600 m 5-7 min. pieszo. Do art. m Piatnitsky autostrada 40 min. autobusem i taksówką. Infrastruktura wewnętrzna: Do końca 2023 r. W odległości 7 minut spacerem od wioski Saburovo Klab pojawi się szkoła z 1100 miejscami siedzącymi i przedszkole z 253 miejscami. W 2024 r. W odległości 10 minut spacerem od klubu Saburovo pojawi się szkoła z 825 miejscami i przedszkole z 310 miejscami. Planowane uruchomienie przedszkola kwiecień 2024 r., Szkoła lipiec 2024 r. Terytorium jest podzielone na 3 strefy: - W strefie wejściowej znajdują się: amfiteatr, drewniana scena z baldachimem i wysuwanym ekranem, jasne ławki i huśtawki, park pandy z młotami, miejsce do zabawy dla dzieci z piaskownicą, trawnik do gier, tereny rekreacyjne dla dorosłych, plac zabaw dla psów i ścieżka rowerowa. Zimą instalowana jest tutaj choinka. Dzięki swojej architekturze sama grupa wejściowa zamienia się w zjeżdżalnię, która jest miejscem przyciągania wszystkich mieszkańców wioski. - W cichej strefie rekreacyjnej możesz być sam na sam ze sobą i swoimi uczuciami, badając głosy ptaków na interaktywnym panelu i wdychając aromaty pikantnych ziół. - Ci, którzy chcą poczuć przypływ energii, udają się do strefy sportowej. Istnieją place zabaw, symulatory, a także boisko sportowe z pierścieniem i bramą o wymiarach 9 x 18 m. - Force Boulevard o długości 570 m i szerokości 6 m rozciągnięty przez wszystkie strefy. Wzdłuż niego wyposażone są ścieżki spacerowe i rowerowe. Zasadniczo charakter tych witryn to sport, z symulatorami i kompleksami na miejscu dla dzieci i dorosłych. Są jednak miejsca na gry planszowe, a także ławki do relaksu.