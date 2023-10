Kumyazy, Rosja

od €172,459

Poddaj się: 2018

J5 to wysokiej klasy kompleks mieszkaniowy, który składa się z trzech budynków w cichym centrum Rygi, na skrzyżowaniu ulic Jeruzalem i Dzirnavu. J5 znajduje się w okolicy miasta zwanej cichym centrum. Tutaj znajdziesz to, co najlepsze w centrum miasta: infrastrukturę, prestiż, komfort i kulturę. To wyspa spokoju w środku miasta, gdzie drzewa są zielone, a nawet cegły kwitną, ponieważ jest to dom najbardziej spektakularnych secesyjnych budynków w Rydze. Kompleks składa się z trzech budynków: dwóch nowych budynków i trzeciego odnowionego XIX-wiecznego secesyjnego budynku zaprojektowanego przez architekta Floriana von Viganovsky'ego. J5 składa się z 41 mieszkań o powierzchni od 44 m2 do 185 m2. Apartamenty są lekkie, z pełnowymiarowymi oknami. Większość apartamentów ma balkony lub tarasy. Opracowywanie indywidualnych projektów wnętrz jest oferowane właścicielom mieszkań, a dostępne są również apartamenty z wcześniej opracowanymi projektami. Kompleks jest zamknięty z całodobowym nadzorem wideo.