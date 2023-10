Dom, mieszkanie, willę Lāčplēša 36

O kompleksie

Oferujemy ekskluzywną możliwość rezerwacji apartamentów w samym centrum Rygi, gdzie będziesz mieć dostęp do doskonałej infrastruktury i udogodnień. W pobliżu znajdują się restauracje, miejsca rozrywki, sklepy, piekarnie, apteki, przedszkola i szkoły. To nowy projekt składający się z dwóch budynków - budynku elewacji i budynku dziedzińca. Kompleksowa renowacja zostanie przeprowadzona w budynku, aby zapewnić komfort i dobre samopoczucie: Dach zostanie odnowiony; Systemy ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji zostaną przywrócone; Poszczególne liczniki zostaną zainstalowane na grzejnikach, umożliwiając kontrolę zużycia ciepła; Fasada budynku zostanie całkowicie odnowiona, nadając mu nowy wygląd; Drzwi wejściowe zostaną wymienione, zapewniając bezpieczeństwo i nowoczesny wygląd; Dziedziniec będzie zagospodarowany i zadbany, gdzie można cieszyć się relaksem i świeżym powietrzem; Nowa winda zostanie zainstalowana w budynku fasady, ułatwiając codzienny ruch; Każde mieszkanie będzie wyposażone w nowe drzwi, zapewniające prywatność i komfort; System wideodomofonowy zapewni dodatkowe bezpieczeństwo w twoim domu; Połączenie internetowe z TET i BALTCOM będzie dostępne, zapewniając łączność ze światem cyfrowym. Apartamenty będą sprzedawane jako oddzielne jednostki nieruchomości, co pozwoli Ci cieszyć się korzyściami płynącymi z nieruchomości. Dodatkowo skorzystasz z zamierzonej części ziemi, która towarzyszy mieszkaniom. Będziesz miał wyjątkową okazję do samodzielnego przeprowadzenia prac remontowych, dostosowując mieszkanie do osobistych preferencji. Planuje się zakończyć wszystkie prace w tym roku, zapewniając gotowe miejsce zamieszkania zgodnie z Twoimi życzeniami i standardami. Nie przegap okazji zakupu mieszkania w najnowszym projekcie nieruchomości w Rydze! Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować mieszkanie już teraz.