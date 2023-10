Medyanka, Rosja

Jest to wyjątkowy projekt odrodzenia historycznego centrum Rygi nie tylko ze względu na jego ambicje i architekturę, ale także ze względu na fakt, że ostatnio takie projekty odpowiadają najwyższym standardom jakości deweloperów nie podjęto w centralnej części stolicy. Zakończenie historycznego odrodzenia dzielnicy ulicznej Baznicas powoduje, że dzielnica estetycznie wtapia się w istniejące środowisko i harmonizuje z pobliskim kościołem St.Gertrude, budynkami Art Noveau i nową eklektyczną inwestycją w nieruchomości. Budowa drugiego budynku dzielnicy ulicznej Baznicas rozpoczęła się w 2017 roku. Wiosną 2019 r. Budynek został ukończony w rogu ulicy Lacplesa i Baznicas, której architektem i projektantem wnętrz jest “ SZK / Z ” Ltd. a jego wiodącym architektem jest Ugis Zabers (Uģis Zābers), znany również z udziału w rozwoju innych ekskluzywnych nieruchomości wysokiej jakości. Ugis Zabers jest architektem dzielnicy Legend ekskluzywnych budynków w Jurmala, Bulduri, która otrzymała nagrody za najlepszy łotewski budynek, a także autor wielu innych publicznie uznanych projektów. Fasada budynku jest dopasowana zarówno do estetyki Baznicas Street, jak i do pierwszego budynku Club Central Residence, który został już utworzony w ramach projektu, z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań architektonicznych i tonacji, szkła, innych materiałów przyjaznych dla środowiska. Nowy budynek przy ulicy Lacplesa 11 ma łączną powierzchnię 3990 m ², ma siedem pięter i jedną piwnicę, w której znajduje się parking.