Dom, mieszkanie, willę Lidostas Parks

O kompleksie

Park Lidostas to nowoczesny kompleks magazynów, produkcji i pomieszczeń biurowych. Projekt został wdrożony przez wiodącego dewelopera, projektanta i konstruktora parków przemysłowych SIA PICHE. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu technologii w budownictwie, a także maksymalnej efektywności energetycznej, ten kompleks pomieszczeń zapewnia odpowiednie środowisko pracy i zmniejsza miesięczne koszty. Doskonała lokalizacja, będąc w pobliżu międzynarodowego lotniska w Rydze, to kolejny plus dla dzierżawców parku. Aby zapewnić przyjemne warunki pracy nie tylko w biurze, ale także na jego terytorium, utworzono duży parking, dogodne drogi dojazdowe, chodniki dla pieszych. Pobliski transport publiczny zabierze Cię do centrum Rygi w zaledwie 15 minut. Dbając o bezpieczeństwo, zainstalowano nowoczesny system bezpieczeństwa, nie tylko dla budynku, ale także dla terytorium. Ponieważ pomieszczenia są zaprojektowane zgodnie z zasadą BUILD TO SUIT, są one dostosowane do preferencji każdego klienta, zapewniając mu nie tylko doskonałe środowisko pracy, ale także wynajmujący w pełnym cyklu, utrzymując terytorium parku w obecnym stanie.