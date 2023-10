Dom, mieszkanie, willę P5 loģistika (Piche)

Medyanka, Rosja

od €225,000

Poddaj się: 2017

Dom „Zundas Gardens” połączyłby tradycyjne techniki architektoniczne i nowoczesny design. Przestrzeń wewnętrzna zorganizowana w taki sposób, że mieszkańcy domu, poruszając się między pokojami, widzą doskonały ekologiczny, stale kwitnący ogród, który maksymalnie zachowa środowisko naturalne. To ogród, który pamiętamy z dzieciństwa - z jabłkami i wiśniami, gajami malinowymi, krzewami porzeczek i dzikimi truskawkami, gdzie możesz odpocząć od codziennych zmartwień z naturą i cieszyć się oczami przez cały sezon. Harmonijna prawdziwa natura i „ogród babci” ekologii i nowoczesna kombinacja domu urbaniskas pozwala poczuć różnorodne rytmy naszego życia. Powierzchnia apartamentu od 70 do 150 m2. Apartamenty na parterze mają ogrodzony taras, z którego można dostać zielony dziedziniec, a górne piętro właścicieli mieszkań ma własny słoneczny balkon. W budownictwie używane są tylko naturalne materiały - drewno, szkło, metal i kamień. apartamenty oferowane są z pełną dekoracją wnętrz, wyposażonymi łazienkami i jednostkami sanitarnymi, w których zainstalowane są podgrzewane podłogi. dom jest wyposażony we wszystkie nowoczesne komunikaty, zainstalowana winda Schindler. Istnieje ogrzewanie gazowe i rezerwa mocy elektrycznej. Wszystkie apartamenty są oferowane z pełną dekoracją wnętrz i nowoczesnymi elementami wyposażenia. ogród został zaprojektowany projekt krajobrazowy z małymi formami architektonicznymi (ławki, altany, ogród dla dzieci, grill). Wokół obszaru znajduje się ¼ OGS, jest 11 miejsc parkingowych. W pobliżu domu świetna orientacja jasnych boków - wyjście z ogrodu i patio po południowo-zachodniej stronie, co pozwala na maksymalne wykorzystanie mieszkań w świetle słonecznym. Zielone myślenie i wysokie kryteria ekologiczne „Zundas Gardens” pozwalają poczuć satysfakcję z życia w harmonii z naturą.