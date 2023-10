Medyanka, Rosja

od €119,000

Poddaj się: 2020

Naszym największym bogactwem jest czysta natura. Możliwość oddychania świeżym powietrzem, relaksu nad Morzem Bałtyckim i codziennie brać siłę. Prawdopodobnie każdy z nas marzył o naszej nieruchomości w Jurmali. Dzięki korzystnym planom i elastycznej polityce cenowej marzysz o nieruchomościach własność w Jurmali może stać się rzeczywistością. Wybierając nieruchomości w Jurmali, należy wziąć pod uwagę 3 ważne czynniki: lokalizację, powierzchnia i cena. W przypadku projektu Summer House stosunek tych czynników jest dziś najlepszy Rynek Jurmala. Więcej informacji: Summer House znajduje się w cichym, ale jednocześnie bardzo centralnym miejscu - 48 Dzintari Avenue. Oto wszystko, aby cieszyć się życiem w Jurmali - 100 kroków od projektu to czysty, biały piasek zadaszona bursztynowa plaża i 100 kroków na drugą stronę jest zielona, pachnąca, zadbany las sosnowy do spokojnych spacerów na świeżym powietrzu. Otwórz okno i wdychaj świeże, słone powietrze morza lub niezapomniany aromat sosny. Wybór należy do Tobie! Wybierając nieruchomość „Dom letni”, możesz wybrać ten, który ci się podoba - widok morze lub widoki na zielony las sosnowy. Jurmala została pierwotnie zbudowana jako prestiżowa arystokratyczna dzielnica mieszkaniowa - spotkała się i mieszkała tutaj Śmietanka łotewskiego społeczeństwa. Po wejściu do Dzintari możesz poczuć arystokratyczną atmosferę w powietrzu, która miesza się ze świeżym, słonym zielona świeżość lasów powietrznych i sosnowych. Naszą misją jest umożliwienie wszystkim życia i relaksu w Jurmali. "„Summer House” znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od najbardziej ruchliwej ulicy Jurmali - Jomas ulice, które żyją przez cały rok. Jurmala jest piękna nie tylko latem, ma swój urok także zimą.