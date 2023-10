Dom, mieszkanie, willę RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)

Medyanka, Rosja

od €99,500

Poddaj się: 2018

Krok bliżej do wymarzonego domu. Piękne i słoneczne apartamenty ze spektakularnym widokiem na ogród Vērmanes. Całkowicie odnowiony, odrestaurowany budynek, zbudowany w 1872 roku przez architekta Janisa Fridriha Baumanisa, ma całą nową komunikację w domu, aw październiku tego roku na klatce schodowej zostanie wykonana poważna naprawa. Lokalizacja domu jest bardzo dobra i wygodna, ponieważ znajduje się w samym centrum miasta, w pobliżu Uniwersytetu Łotewskiego i Ogrodu Vērmanes, gdzie obok sklepów, restauracje, Stara Ryga w odległości jednej minuty spacerem, bliskość ruchu złagodzi codzienne problemy, przechodząc z punktu A do punktu B. Układ apartamentów jest bardzo wygodny i przemyślany, od jednopokojowego mieszkania do trzypokojowego mieszkania, przestronnej kuchni połączonej z salonem, szafa lub spiżarnia, które można zamontować. Mieszkanie ma oryginalną wysokość sufitów i okna wychodzące na ulicę z szerokim widokiem na Vērmanes Dārzs i na podwórko, co czyni go bardziej spokojnym i spokojnym od codziennej gorączki miasta. Apartamenty są dostępne z wysokiej jakości remontem, trzypakowanymi drewnianymi szklanymi oknami z wysoką izolacją akustyczną, drewnianymi drzwiami, parkietem, podłogami wyłożonymi kafelkami w łazience, malowanymi ścianami, centralnym ogrzewaniem, nowy system kanalizacyjny i grzewczy, nowa wentylacja, a także zupełnie nowa instalacja wodno-kanalizacyjna. Wybierz mieszkalną nieruchomość o doskonałej wartości dodanej. Jeśli w przypadku zakupu tej nieruchomości będziesz potrzebować dodatkowego finansowania, następnie we współpracy z największymi bankami na Łotwie stworzyliśmy specjalną ofertę, w której będziesz mógł otrzymywać znaczne rabaty nie tylko na leasing, ale także w przypadku innych produktów oferowanych przez banki. Przetwarzanie wszystkich dokumentów jest całkowicie bezpłatne. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub umów się na spotkanie w ramach projektu!