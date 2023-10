Medyanka, Rosja

od €423

Budynek przy ulicy K.Valdemara 33 to nowoczesne biuro wynajmu i kompleks mieszkalny o łącznej powierzchni 12 000 m2. W 2012 roku świętowaliśmy naszą 100. rocznicę od początku złożonej budowy. Ten secesyjny dom do wynajęcia znajduje się na liście chronionych przez państwo zabytków kultury i znajduje się w samym sercu tętniącej życiem stolicy. Teraz jest dostosowany do potrzeb biurowych, dlatego znaczna część jego powierzchni jest zajmowana przez biura.