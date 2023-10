Dom, mieszkanie, willę Mežaparka Village

Medyanka, Rosja

od €196,000

Poddaj się: 2018

49 apartamentów w Klīversala, nad brzegiem Dźwiny, z widokiem na panoramę Starej Rygi i jej wież. Wszystkie apartamenty o powierzchni od 56 do 316 m ² dysponują przestronnymi tarasami. Apartamenty na parterze są zaprojektowane jako kamienice, co oznacza, że są zbudowane na dwóch kondygnacjach z prywatną przestrzenią kosmiczną, tworząc poczucie prywatnego domu w samym centrum Rygi. Dla wygody mieszkańców na niższym parterze znajdują się prywatne miejsca do przechowywania, a także podziemny parking na dwóch poziomach, co pozwoli na utrzymanie otaczającego obszaru bez samochodu. Wygląd wizualny budynku świadczy o współczesnej architekturze, która została stworzona przy użyciu najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie materiałów i metod konstrukcyjnych. Cudowny widok na malowniczą sylwetkę Starego Miasta sprawia, że projekt jest nieoceniony. Wszystkie apartamenty są w pełni wyposażone w nowoczesne materiały z najnowszych kolekcji włoskich i niemieckich producentów. Ze względu na materiały najwyższej jakości przestrzenie mieszkalne charakteryzują się przyjemną atmosferą – mikroklimat w każdym mieszkaniu jest wspierany przez nowoczesny system wentylacji i klimatyzatory, które właściciel może dostosować do własnych upodobań. Ventis Didrihsons, autor projektu, mówi: Uważamy, że koncepcja budynku jest wyjątkowa ze względu na wyraźną strukturę jego objętości i godną uwagi wymiarowość, która zostanie zaakcentowana przez grę światła i cieni. Budynek został zaprojektowany tak, aby maksymalnie otworzyć przestrzenie mieszkalne w kierunku panoramicznych widoków premium wzdłuż obwodu budynku: Stara Ryga, Dźwina, zatoka Āgenskalns na zachodzie i Klīversala na południu. Ciekawy fakt: na zielonym obszarze terytorium znajduje się wiele drzew i krzewów, takich jak sosna górska, olcha czarna, berberys, czarny starszy, brzoza, drzewo jarzębiny, róża guelder itp. Budowa ma zostać ukończona pod koniec 2017 roku.