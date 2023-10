Balta Village

O kompleksie

Wioska Balta - wspaniała, przytulna, blisko natury i cicha wioska elitarna prywatnego domu w sercu Pinki w pobliżu wioski wyprzedażowej Jurmala. Domy efektywne zostały zbudowane w 2014 roku i będą idealne dla dużych rodzin z kilkorgiem dzieci. Dostępne są domy z 2, 3, a nawet 5 sypialniami. Międzynarodowa wioska z mieszkańcami różnych krajów: Łotwy, Norwegii, Anglii, Ameryki, Francji, Włoch, Polski, Szwajcarii, Finlandii, Estonii, Kazachstanu. To miejsce do życia i biznesu wybierają właściciele średnich i dużych firm, menedżerowie europejskich firm, specjaliści IT, dyplomaci, specjaliści ze szkół międzynarodowych, dziennikarze i artyści. Trzy kluczowe powody, dla których ludzie zdecydowali się tu mieszkać: uporządkowane terytorium, bezpieczeństwo i społeczność międzynarodowa. Inne osoby wybrały to miejsce, ponieważ stosunkowo łatwo jest uzyskać zezwolenie na pobyt w Europie. Niektórzy chcieli mieszkać poza miastem, ale jednocześnie mają „cywilizowane” środowisko, aby nie musieli się martwić naprawą kotłowni, koszeniem trawnika, dbanie o ogromny ogród i usuwanie śniegu. rano. Tutaj dostali to, czego szukali - prywatny dom, słoneczny taras i pełny zestaw usług. Wiele rodzin przeprowadziło się tutaj z powodu dzieci. Matki z wózkami dziecięcymi mogą wybrać się na spacer po parkach lub pięknych leśnych ścieżkach. Poprowadź starsze dzieci na place zabaw dla dzieci, karm kaczki chlebem lub konie marchewką. Dzieci w wieku szkolnym mają możliwość nauki w jednej z trzech międzynarodowych szkół położonych 1-2 km od domu. Mogą dostać się do szkoły rowerem lub skuterem w 5 minut, ale co najważniejsze, mogą spać dłużej rano. Po szkole dzieci z pobliskich ulic zbierają się razem, a zabawa uderza w wielką falę. Jazda na rowerach, rolkach i skuterach, granie w różne gry, rzucanie latawcami w powietrze. Rodzice nie mogą się o nich martwić, ponieważ w wiosce nie ma dużego ruchu, i wciąż jest tu wystarczająco dużo miejsca, aby dzieci nie chciały nigdzie jechać bez zgody dorosłych. Jakie są inne korzyści z życia w międzynarodowym środowisku? Oczywiście fakt, że szybko nauczysz się języka obcego bez większego wysiłku, wszystko, co musisz zrobić, to wziąć ciasto i odwiedzić obcokrajowca obok, i jesteś prawie Francuzem lub Anglikiem! Dzieci, które w ogóle nie znały angielskiego, mogą po roku uczyć się programu szkolnego w języku angielskim. Ale jak ciekawie wieczorem siedzieć w miłym towarzystwie i słuchać opowieści o nieznanych krajach! Ten obiad zawsze potrwa do nocy! Specjalna karta elektroniczna jest wydawana członkom klubu. Zapewnia dostęp do placów zabaw dla dzieci, parków i obszarów Mežaparks. Karta działa jako przepustka elektroniczna podczas wchodzenia i wychodzenia w nocy. Partnerzy Balta Village oferują posiadaczom kart zniżki na towary i usługi w sklepach, restauracjach i salonach. Przeprowadzana jest również pełna konserwacja domu. Balta Village pomaga swoim klientom rozwiązywać różne problemy domowe i łatwiej dostosowywać się do życia na Łotwie.