Līvzemes 26b

O kompleksie

Do wynajęcia są najnowocześniejsze i eleganckie apartamenty jedno- i dwupokojowe w Salaspils. Wszystkie apartamenty posiadają wbudowane kuchnie i szafki, wysokiej jakości sprzęt kuchenny. Wykończenie apartamentów z bardzo wysokiej jakości materiałami - drewniany parkiet, płytki w łazienkach, elegancki design. Na trzech piętrach znajduje się 14 mieszkań o różnych układach. Każdy apartament ma system podgrzewania wody na podłodze, okna 2-komorowe i system wentylacji. Projektem zarządza firma deweloperska. Przy zawieraniu czynszu umownego za pierwszy miesiąc i depozytu w wysokości dwumiesięcznego czynszu. Projekt i otoczenie Projekt - nowy budynek, uporządkowane otoczenie, prywatne parkingi, zadbany trawnik, staw. Dostęp drogą asfaltową. Dom jest idealnie położony - zaledwie 400 metrów od Rady Miasta Salaspils i najbliższego sklepu, 1 km od dworca kolejowego Salaspils, Narodowego Ogrodu Botanicznego. 1,5 km - Centrum Zdrowia Salaspils. Podróż samochodem do Rygi trwa tylko 20 minut. Dodatki do domu i domu - nowy projekt, cała komunikacja, wszystkie udogodnienia, zamknięta klatka schodowa, klucz kodowy na klatce schodowej. Właściwość i ogrzewanie - indywidualny miernik ciepła, regulowane ogrzewanie. Udogodnienia - umeblowane, prysznic, parking Dodatki - domofon. Terytorium - zadbane terytorium, bezpłatny parking. Naprawy i gradacja napraw - drewniana podłoga parkietowa, podgrzewana podłoga, malowane ściany. Planowanie - kuchnia połączona z pokojem. Łazienka - łazienka w połączeniu z toaletą, prysznicem. Meble - umeblowane, nowe meble, meble w razie potrzeby, wbudowana kuchnia, wbudowane szafki. Sprzęt - wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowego, lodówka, piekarnik, kuchenka elektryczna, okap kuchenny, pralka. Płatności za media - opłata za zarządzanie 0,7 EUR za mkw.