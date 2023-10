Dom, mieszkanie, willę Zasulauka 28

O kompleksie

Unikalny projekt apartamentu znajduje się w zamkniętej, dużej, zielonej okolicy z własnym sadem jabłkowym i placem zabaw dla dzieci. Dodatkowe informacje Układ każdego mieszkania jest indywidualny i przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Fasada domu i schody są urządzone na wysokim poziomie wzornictwa i jakości. Zewnętrzna grubość ścianki 1 m, bardzo wysoki poziom efektywności energetycznej, wysokość sufitu od 3,2 m do 4,5 m. dostępne miejsca parkingowe, zarówno pod dachem, jak i typu otwartego. W ramach projektu wdrożono wiele różnych rodzajów i układów mieszkań. Praktycznie wszystkie mieszkania na parterze mają własną powierzchnię, w przybliżeniu równą powierzchni mieszkania. Apartamenty na drugim piętrze mają bardzo wysokie sufity, do czterech metrów, niektóre z nich są zbudowane w stylu LOFT, z możliwością zainstalowania sypialni na drugim piętrze. Większość apartamentów to 3-pokojowe i niektóre 4-pokojowe apartamenty odpowiednie dla rodzin z dziećmi, z których każda ma dwie łazienki, starannie przemyślana kuchnia i szafki dla najlepszej opcji umieszczenia. Oprócz projektu istnieje duża liczba kompaktowych mieszkań jednopokojowych, które są szczególnie opłacalne do wynajęcia. Do dekoracji tych mieszkań wykorzystywane są specjalne trwałe materiały do codziennego użytku, wbudowane kuchnie, a nawet zasłony. Kupujący musi więc kupić sofę lub łóżko i może zamieścić reklamy wynajmu!