Dom, mieszkanie, willę Juglas Residence

Medyanka, Rosja

od €191,000

Poddaj się: 2015

Ciesząc się poranną kawą na słonecznym tarasie ... Oddychając świeżym sosnowym zapachem ... Czując chłodną bryzę jeziora ... Nasza największa przyjemność często kryje się w prostych rzeczach. To spokój i wyjątkowość tego miejsca zainspirowały nas do stworzenia rezydencji, która przede wszystkim szanuje otaczający krajobraz. Zrównoważona architektura, jasne linie i otwartość na scenerię były głównymi zasadami rozwoju rezydencji. Dodaliśmy bujności do rezydencji, zapewniając najlepszą jakość, wykwintny design i wiele udogodnień, które zwiększą Twój komfort. W Pearl znajduje się 65 apartamentów o różnych układach z powierzchniami od 68 do 245 m2, a także 80 podziemnych i 30 naziemnych miejsc parkingowych. Apartamenty oferowane są z pełnym wykończeniem, z wysokiej jakości drewnianymi podłogami z jesionu i dębu, hartowanymi powierzchniami betonowymi, dekoracyjnymi tapetami i drewnianymi panelami. Będziesz mógł wybierać spośród 3 różnych rodzajów aranżacji wnętrz, dokładnie dopasowanych przez architekta projektu Jurisa Mitenbergsa do współczesnego projektu budynku. W większości apartamentów można ustawić kominek lub jacuzzi / basen na tarasie apartamentu. Dokładne zagospodarowanie terenu projektu służy zarówno funkcjonalnemu, jak i estetycznemu celowi –: •prywatna marina – osobiste miejsce do cumowania dla każdego mieszkańca •plaża nad brzegiem jeziora •plac zabaw dla dzieci •wspólny taras na dachu z oddzielnymi strefami prywatnymi •usługi wynajmu i naprawy łodzi •wynajem sprzętu do sportów wodnych •oświetlenie elewacji budynku i terytorium •miejsca parkingowe nad ziemią •szlaki spacerowe