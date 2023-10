Vilandes 14

Moskwa, Rosja

od €129,166

27–110 m² 99

Poddaj się: 2025

Złożona lokalizacja: Sky Garden znajduje się w obszarze Pokrovskoye-Streshnevo. Na terenie tego regionu tytułowy park jest głośny. Zielony malowniczy obszar, rzeki i kanały w pobliżu, czyste świeże powietrze z moskiewskich prześcieradeł jest idealnym miejscem do poczucia się częścią natury. Jednocześnie rozwinięta infrastruktura edukacyjna, społeczna i transportowa pozostawi wszystkie korzyści płynące z życia w metropolii. Sky Garden to idealna równowaga między środowiskiem naturalnym a miejskim Dostępność transportu: Tylko 12 minut spacerem do m. Tushinskaya i 15 minut do stacji MCD „Tushinskaya”. Samochodem: 2 km do autostrady Wołokołamsk, 2,5 km do MKAD i 15 km do Garden Ring Infrastruktura wewnętrzna: Do Państwa dyspozycji są nowoczesne place zabaw: tutaj wasze dzieci z przyjemnością będą mogły wspinać się na kłody, zjeżdżalnie burzowe i starać się nie zmoknąć, biegając pod strumieniami fontanny. Sky Garden jest pełen możliwości zarówno dla bardzo małych, jak i dorosłych. Zapewnione są zajęcia: kursy mistrzowskie z jogi na trawniku angielskim, strona vorkout, parking dla rowerów. Do Państwa dyspozycji na terenie kompleksu będą: klinika, apteka, supermarket, strefa relaksacyjna, sucha fontanna i plac zabaw dla nastolatków. Miejsce do pracy wyposażone w kofeinę i wygodny domofon. W klastrze komercyjnym znajdują się również kawiarnie i restauracje. Pokój gier, znajdujący się w centralnym holu, jest wyposażony w dwupiętrowy kompleks, miękkie tatami, książki i gry, które mogą urzekać dzieci Każde wejście na parter minus ma pokoje do przechowywania dorosłych i rowerów dziecięcych, wózków i skuterów Pyszne gorące wypieki, restauracja z ulubionymi potrawami, niezawodny warsztat naprawy obuwia, sekcja sztuki lub sportu dla dziecka, fitness lub joga dla Ciebie, a także wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia - od wejścia jest kilka minut Wewnątrz projektu znajduje się park o powierzchni 3,5 hektara z placami zabaw i boiskami sportowymi, terenami rekreacyjnymi, obszarem centralnym, suchą fontanną i ozdobnym stawem. Przylegająca promenada jest zaprojektowana z myślą o spokojnych spacerach i odpoczynku nad wodą Stworzyliśmy wszystkie warunki, abyś mógł utrzymać się w doskonałej formie fizycznej: miejsce dla smakoszy na świeżym powietrzu, strefa jogi, studia sportowe, oddzielna infrastruktura dla miłośników jazdy na rowerze i trasy widokowe dla entuzjastów biegania