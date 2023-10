Dom, mieszkanie, willę Pine Wood APARTMETS

Medyanka, Rosja

od €579,000

Lokalizacja Kompleks mieszkaniowy położony jest przy ulicy Moskiewskiej, naprzeciwko przystanku tramwajowego przy ulicy Maza Kalna, który został zaprojektowany jako piękny przystanek z parkiem i placem zabaw. Do Starego Miasta można dotrzeć pieszo w zaledwie 15 minut lub tramwajem w 7 minut. **W pobliżu znajduje się „Riga Sports Manege” z dużym starym, pięknym i zadbanym parkiem. W odległości 300 metrów od kompleksu znajdują się: Centra handlowe „Mols”, „Depo”, „Rimi” i inne sklepy. W pobliżu kompleksu znajduje się klub sportowo-rekreacyjny „Riga Sports Manege”." Obszary sportu i rekreacji. Charakterystyka nieruchomości Kompleks mieszkaniowy składa się z czterech budynków (dwa czteropiętrowe i dwa jednopiętrowe), położonych na ogrodzonym i zabezpieczonym terenie 24/7. W kompleksie znajduje się 150 mieszkań. Większość z nich to jednopokojowe apartamenty typu studio od 12 do 25 m2. Dwupokojowe apartamenty o średniej powierzchni 33 m2. Istnieją również dwupoziomowe apartamenty LOFT o powierzchni od 20 do 27 m2. Kompleks ma parking w strzeżonym miejscu. Opis kompleksu mieszkalnego Budynki kompleksu mieszkalnego zostały całkowicie odnowione i odizolowane. Ogrzewanie mieszkań w kompleksie mieszkaniowym odbywa się za pomocą nowoczesnego systemu grzewczego znajdującego się na terenie kompleksu w oddzielnej kotłowni. Kupujący otrzymają nowe apartamenty z nowoczesnym designerskim remontem i meblami, gotowe do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Zalety obejmują: Wysokowydajny system izolacji akustycznej i termicznej. Duże okna zapewniają dobry naturalny dostęp do światła. Terytorium jest strzeżone 24/7. Przemyślany i ergonomiczny układ. Ukończone wykończenie wnętrza mieszkań przy użyciu wysokiej jakości i przyjaznych dla środowiska materiałów. Zadbany i wyposażony dziedziniec. Niektóre apartamenty oferują widok na sad jabłkowy. Dla kogo właściwość jest odpowiednia Kompaktowe apartamenty w pobliżu historycznego centrum Rygi łączą funkcjonalność, która przemawia do różnych osób: Młode i aktywne osoby docenią lokalizację w sercu stolicy z dostępem do całej infrastruktury. Rodziny i osoby starsze docenią komfort zapewniany przez pobliskie tereny parkowe oraz urok architektoniczny starej części miasta. Ponieważ duża liczba mieszkań w kompleksie była wynajmowana na długi czas, mamy specjalną ofertę dla inwestorów i tych, którzy chcą kupić i wynająć jedno lub kilka mieszkań. Istnieje również opcja zakupu mieszkania z długoterminowym najemcą. W takim przypadku będziemy nadal zarządzać mieszkaniem dla Ciebie. Kompleks mieszkaniowy z ergonomicznymi apartamentami w centrum Rygi to najlepsza oferta na rynku, łącząca doskonałe warunki życia, przystępne ceny i gwarantowane bezpieczeństwo transakcji.