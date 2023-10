Dom, mieszkanie, willę Trebū HOME

O kompleksie

Trebū HOME to nowa i nowoczesna koncepcja mieszkaniowa w Rydze, opracowana przez połączenie wszystkiego, co jest niezbędne do dobrego i wygodnego życia, abyś mógł naprawdę cieszyć się domem. Zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby zapewnić naszym mieszkańcom klasyczne wartości domu, w tym komfort, efektywność energetyczną i bezpieczne środowisko. Szczególne wysiłki skoncentrowano na projektowaniu krajobrazu w Trebū HOME. Przestronne tereny oferują dobre oświetlenie, wygodne ścieżki spacerowe, ławki i place zabaw, z dużą ilością drzew i kwitnących roślin. Tutaj zobaczysz, jak kwitnie wiosna, lato staje się coraz bardziej zielone, pojawiają się zachodnie kolory jesieni, a zima milczy pod białym kocem śniegu. Trebū HOME oferuje dom, w którym zawsze będziesz chciał wrócić. Właściciele będą cieszyć się lekkimi, przestronnymi i energooszczędnymi mieszkaniami. Całkowita powierzchnia Trebū HOME przekracza 145 000 m2, z ponad 1400 mieszkaniami. Jest to jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w Rydze. Trebū HOME został zaprojektowany przez jedną z najbardziej znanych i najbardziej doświadczonych firm architektonicznych na Łotwie, SIA ARHIS ARHIKTEKTI, kierowaną przez głównego architekta Andrisa Kronberga. ARHIS zdobył wiele prestiżowych nagród na Łotwie, w tym łotewską doroczną nagrodę architektoniczną. W 2003 roku Kronbergs był nominowany do nagrody Pritzker Architecture Prize. Zdobył wiele nagród w różnych konkursach architektonicznych. LOKALIZACJA: Trebū HOME znajduje się na prawym brzegu Dźwiny w Rydze, w cichej, zielonej okolicy między ulicami Lubānas, Salnas i Kupriču. Trebū HOME znajduje się zaledwie 20 minut jazdy od centrum miasta i zaledwie pięć minut od bujnej wsi. Trebū HOME oferuje wszystkie udogodnienia życia w mieście. W pobliżu znajduje się dobrze rozwinięta infrastruktura, w tym transport publiczny, szkoły, żłobki, sklepy i inne udogodnienia zapewniające komfortowe życie codzienne. APARTAMENTY: Trebū HOME oferuje dom, w którym zawsze będziesz chciał wrócić. Właściciele będą cieszyć się lekkimi, przestronnymi i energooszczędnymi mieszkaniami. Obecnie w dwóch pięciopiętrowych budynkach znajduje się 108 niedrogich mieszkań o łącznej powierzchni ponad 6000 m2 dostępnych na rynku: Apartamenty typu studio o powierzchni 36 m2 40-52 m2 apartamenty z jedną sypialnią 67-68 m2 apartamenty z dwiema sypialniami 80 m2 apartamenty z trzema sypialniami. Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone przy użyciu wysokiej jakości materiałów wykończeniowych i mają zainstalowany sprzęt łazienkowy. Układ mieszkań jest starannie zaprojektowany, aby mieszkańcy mogli korzystać z całej dostępnej przestrzeni. Wszystkie apartamenty posiadają balkony, z wyjątkiem mieszkań na parterze, które mają tarasy na ogrodzonym pokładzie o wysokości 1,2 m. ŚRODOWISKO ŻYWE: Szczególną uwagę poświęcono projektowaniu krajobrazu w projekcie Trebū HOME. Teren o powierzchni 10 hektarów oferuje dobre oświetlenie, wygodne ścieżki spacerowe, ławki, place zabaw oraz mnóstwo drzew i kwitnących roślin. Tutaj zobaczysz, jak kwitnie wiosna, lato staje się coraz bardziej zielone, pojawiają się zachodnie kolory jesieni, a zima milczy pod białym kocem śniegu. Każdy dziedziniec Trebū HOME będzie miał plac zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców. Na terenie będą również budowane obiekty sportowe i gry dla starszych dzieci. Fani aktywnego stylu życia i sportu będą korzystać z terenów aktywności na świeżym powietrzu, takich jak boiska sportowe, siłownia na świeżym powietrzu i boisko do koszykówki. Dębowa aleja biegnąca przez teren oferuje ścieżki spacerowe, rowerowe i biegowe, a także strefy rekreacyjne.