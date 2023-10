Medyanka, Rosja

Apartamenty premium z widokiem na rzekę Dźwinę i Stare Miasto! offmann Rezidence przy ul. Kugu 13 to jeden z najważniejszych budynków w Rydze zaprojektowany przez słynnego łotewskiego architekta-technika Wilhelma Hoffmanna (1869 – 1945), który został zaprojektowany w odrębnych formach neorenesansowych. Unikalna lokalizacja otwiera widok na panoramę Starej Rygi, która pozwoli Ci poczuć się jak część serca Rygi, podczas gdy spokojne wody Dźwiny uspokoją mrowienie po męczącym dniu. Dodatkowe informacje Hoffmann Rezidence ucieleśnia ten wyjątkowy, inspirujący stan pokoju zapewniany przez komfort i środowisko spełniające współczesne standardy. Jest to miejsce z niepowtarzalnym widokiem, w którym myśli płyną jak jachty na rzece Daugava w ciepłe letnie popołudnie. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019 r., A budowa ma zostać ukończona w 2021 r. Opracowanie projektu przewiduje przebudowę tego eklektycznego budynku zbudowanego na początku XX wieku. Hoffmann Residence to 5-piętrowy budynek, podzielony na 50 przytulnych apartamentów, 8 loftów i 7 ekskluzywnych apartamentów typu penthouse. Na parterze będzie 6 prywatnych garaży. Celem tego projektu rozwojowego jest zachowanie wartości historycznej budynku przy jednoczesnej modernizacji za pomocą wydajnych rozwiązań inżynieryjnych. Komfortowe apartamenty z 1–4 pokojami będą miały wysokie sufity z widokiem na Dźwinę lub dziedziniec i znajdują się zaledwie 5 minut spacerem od centrum miasta. Niemniej jednak, w niewielkiej odległości od Starego Miasta i centrum miasta, obszar, w którym znajduje się projekt, ma wygodną i rozwiniętą infrastrukturę - wygodny transport publiczny, Biblioteka Narodowa Łotwy, kilka parków i terenów zielonych do uprawiania sportów pieszych lub na świeżym powietrzu, zakupy są ułatwione dzięki dogodnej bliskości sklepów i centrów handlowych. Dla rodzin z dziećmi Hoffmann Rezidence znajduje się w pobliżu przedszkoli, przedszkoli i szkół.