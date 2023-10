Ventspils loft (Ventspils iela 63c)

O kompleksie

Szukasz komfortowego zakwaterowania do wynajęcia w Rydze? Zwróć uwagę na apartamenty z designerską naprawą w apartamencie „Ventspils Loft”, położonym 3 km od centrum miasta i 5 km od lotniska w Rydze. Jest to doskonała decyzja, jeśli chcesz uzyskać wszystkie zalety życia w oddzielnym apartamencie i kompleksie usług hotelowych w przystępnej cenie. W apartamencie można wynająć mieszkanie na dłuższy okres lub na miesiąc. Dlaczego warto wynająć mieszkanie w oddzielnym hotelu „Ventspils Loft”"? Z reguły takie mieszkania są o 20% tańsze niż analogi w blokowych domach. Jest to idealna opcja dla studentów, takich jak Uniwersytet Łotewski, Uniwersytet Riga Stradina, Uniwersytet Techniczny w Rydze oraz Graduate School of Business, Arts and Technology „RISEBA”" znajdują się w bliskiej odległości. Lotnisko w Rydze znajduje się w pobliżu, więc z mieszkań często korzystają jego pracownicy, piloci i stewardesy AirBaltic. Kompleks znajduje się w pobliżu kompleksu mieszkalnego ‘ Panarama Plaza ’ i dużego centrum handlowego ‘ Spice ’ z restauracjami, klubami sportowymi i supermarketami. Apart-hotel ma własny parking strzeżony z systemem nadzoru wideo. W pobliżu znajduje się także przystanek transportu publicznego. Nie przegap okazji do wynajęcia mieszkania w apartamencie w Rydze za przystępną cenę.