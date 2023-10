Dom, mieszkanie, willę Centrus

Medyanka, Rosja

od €1,250

Abava Ltd. jest właścicielem i deweloperem największego parku biznesowego w Rydze o łącznej powierzchni 18 hektarów i powierzchni budynków ponad 60 000 metrów kwadratowych. Główną działalnością naszej firmy jest przygotowanie i dzierżawa infrastruktury niezbędnej do przedsiębiorczości, zapewniając klientom pełną obsługę dla pomyślnego rozwoju ich działalności. Proponowane rozwiązanie zawsze będzie obejmować specyficzne dla biznesowych, funkcjonalnych, wygodnych i przyjemnych przestrzeni roboczych i środowiska. Park biznesowy ABAVA znajduje się w odległości 7 km od centrum Rygi, z dogodnymi drogami dojazdowymi z obwodnicy Rygi. Bezpośredni oddział kolejowy będący własnością parku i pobliskiego portu stwarza dodatkowe korzyści dla organizacji ruchu towarowego. Zrozumiemy Twoje potrzeby i zapewnimy środowisko do wdrożenia.