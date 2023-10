Dom, mieszkanie, willę TAL RESIDENCE

Medyanka, Rosja

Poddaj się: 2019

Marupe Smart Park to pierwsze nowoczesne centrum biznesowe na Łotwie. Całkowita powierzchnia centrum wynosi 6061 metrów kwadratowych i jest rozłożona na dwóch piętrach. Niedaleko Rygi nowo wybudowany SmartPark oferuje wynajem powierzchni biurowej, magazynowej i detalicznej w jednym miejscu. Głównym celem nowej koncepcji Business Center jest zapewnienie najemcom funkcjonalnego zestawu lokali do wynajęcia w celu ułatwienia wydajnego działania konkretnej firmy i udanej komunikacji. Nowoczesny układ pokoi można łatwo dostosować do potrzeb najemców i zapewnia każdej grupie pokoi niezależny i indywidualny dostęp przez całą dobę. Grupy pokoi o powierzchni od 330 do 1023 metrów kwadratowych są dostępne do wynajęcia. Lokalizacja w Marupe przyciąga doskonałą infrastrukturą, ponieważ zarówno międzynarodowe lotnisko w Rydze, jak i centrum Rygi są blisko.