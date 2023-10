Vaļņu iela 19

Potapovo, Rosja

od €55,281

25–110 m² 210

Poddaj się: 2025

Złożona lokalizacja: Kompleks 1st Don znajduje się 7 km od MKAD na autostradzie M-4 Don. Łączy wszystkie zalety komfortowego środowiska miejskiego i środowiska naturalnego. Projekt ma dość duży odsetek mieszkań z 2-3 stron świata. Sekcje latarni tworzą wizualną formę L w budynkach, która nadaje strukturę rozwoju i rytm głośności. Różne piętra budynków działają również w sensie dynamiki. Ciepła paleta kolorów fasady odzwierciedla naturę Dona. Wieczorem domy są przekształcane dzięki oświetleniu architektonicznemu, wyróżniają się korzystnie na tle miejskim. Natura ma pozytywny wpływ na ludzi na wszystkich poziomach percepcji: poprzez widzenie, zapachy, dźwięki, wrażenia dotykowe. W pobliżu ZhK pierwszy don: Ermolinsky Park, Vidnovsky Forest Park, Żukowski Park. Dostępność transportu: Kompleks jest dogodnie usytuowany 7 km od MKAD wzdłuż autostrady M-4 Don (przez Vidnoye). Odległość do autostrady Kashirsky wynosi 12 km. Rozwinięta sieć publicznych tras transportu lądowego pozwala dostać się do metra i centrum Moskwy. Istniejąca stacja kolejowa Kalinina Paveletsky znajduje się 15-17 minut spacerem (MCD-5 w latach 2025-2026). Infrastruktura wewnętrzna: Projekt 1. Don sąsiaduje z szybko rozwijającym się obszarem, którego główna infrastruktura już się rozwinęła. Budowa nowoczesnych kompleksów mieszkalnych w dzielnicy ma swoje zalety: powstaje tutaj przemyślane i wygodne środowisko miejskie. Jeśli chodzi o infrastrukturę wewnętrzną, dzielnica będzie miała własne miejskie 2 przedszkola i szkołę, która pomoże połączyć to, co przyjemne z użytecznym. Terytorium kompleksu jest przesiąknięte całą siecią malowniczych szlaków turystycznych, dzięki czemu można dostać się do dowolnego zakątka dzielnicy. Główne trasy, jak zwykle, to « handel ». Mijają sklepy, kawiarnie i innych przedstawicieli handlu i są oddzielone od jezdni zieloną ścianą « phito ». Wśród dużych obiektów socjalnych znajduje się klinika i centrum handlowe z przyległym miejscem na imprezy publiczne. Przytulny zaczyna się od przemyślanego wejścia. Przez wejścia są wypełnione światłem z powodu ciągłego oszklenia. Jest do nich wejście od ulicy i od dziedzińca.