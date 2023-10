Ostas Skati

Medyanka, Rosja

od €4,60M

CECHY BUDYNKU Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne Autonomiczny system wentylacji i chłodzenia dla każdej podłogi (z pojedynczymi licznikami energii) System centralnego ogrzewania z kontrolą temperatury dla każdego pomieszczenia. Nowoczesna, szybka (optyczna) sieć komputerowa Szybkie windy Elastyczny układ i rozwiązania do dekoracji pomieszczeń, z opcją dostosowania ich do potrzeb każdego najemcy. Jasne pokoje o wysokim poziomie naturalnego oświetlenia Ekonomiczne oświetlenie LED w obiekcie Wiele otwartych okien, dających możliwość zastosowania naturalnej wentylacji LOKALIZACJA Położony przy ulicy z najintensywniejszym przepływem pieszych i turystów na Starym Mieście w Rydze. W historycznym i biznesowym centrum miasta. Doskonała infrastruktura i łatwo dostępny środkami transportu publicznego. USŁUGI Dwa osobne wejścia / z ulic Audēju i Kalēju/ 24/7 dostęp do budynku dla najemców Profesjonalna służba bezpieczeństwa (24/7) i kamery bezpieczeństwa Optyczny internet klasy biznesowej 2 szybkie windy Dobrze wyposażona recepcja / do wejścia na ulicę Kalēju/ Prysznice na 1. piętrze Usługa sprzątania biur Profesjonalne zarządzanie budynkiem Przechowywanie rowerów (na podwórku) Kawiarnia i sklep spożywczy na 1. piętrze budynku.