8 Smilšu Street

Moskwa, Rosja

od €145,582

25–117 m² 9

Poddaj się: 2025

Portland - nadmorska dzielnica 8 domów o wysokości do 29 pięter z apartamentami biznesowymi zlokalizowanymi w okolicy Pechatniki, przy South Port Street Projekt architektoniczny « PORTLAND » został opracowany przez De Architekten Cie. Kompleks składa się z 2 linii. Każda z nich ma 4 wieże połączone galeriami handlowymi, które tworzą ciche podwórka. Etapowe fasady wyłożone są płytkami betonowymi, cegłami klinkierowymi. Lobby projektowe ma całodobową usługę konsjerża. W kompleksie mieszkaniowym « PORTLAND » oferowanych jest wiele rozwiązań planistycznych formatu europejskiego, penthouse'y znajdują się na ostatnich piętrach. Część mieszkań jest wynajmowana bez ścian, a część z wykończeniem dzielnicy. Wysokość sufitu od 3,1 do 4 metrów. Możliwe jest łączenie mieszkań. W projekcie główną dekoracją mieszkania były malownicze widoki na Moskwę. Kompleks mieszkaniowy « PORTLAND » ma rozwiniętą infrastrukturę. Projekt ulepszenia dziedzińca i promenady został opracowany przez specjalistów biura West 8. Na zamkniętym terytorium znajdują się place zabaw dla różnych grup wiekowych, 3 strefy zaprawy, boisko do koszykówki i platforma do spacerów z psami. Projekt zapewnia ogród na dachu ze stylo, z którego można zejść bezpośrednio na dziedziniec. Wzdłuż wody ustawione są promenady na relaksujące spacery. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa są instalowane w całym kompleksie, domofony są podłączone i przeprowadzany jest całodobowy nadzór wideo. Chroniony parking podziemny jest wyposażony dla właścicieli samochodów. Są spiżarnie do przechowywania rzeczy sezonowych. Kompleks mieszkaniowy « PORTLAND » znajduje się w północnej części dzielnicy Pechatniki, nad brzegiem rzeki Moskwy, w wodach portu rzeki Południowej. Oto najdłuższe wybrzeże rzeki w mieście — 13 kilometrów. Na terenie portu południowego znajduje się kilkanaście centrów handlowych i supermarketów. W odległości spaceru znajduje się wszystko dla wygodnego życia: kluby fitness, restauracje, kawiarnie, salony buty, firmy usługowe i wiele więcej. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się wiele parków.