ZhK Sydney Prime

O kompleksie

Złożona lokalizacja: Klasa premium nad brzegiem rzeki Moskwy, z bezpośrednim dostępem do nasypu i oszałamiającymi widokami panoramicznymi! Na nasypie Szelepikhińskiego znajduje się molo do tramwajów rzecznych. Dostępna będzie jedyna metropolitalna arteria transportowa, na której nigdy nie ma korków: 20 minut do Moskwy, a nawet z inspirującymi widokami po drodze. Poczujesz, jak świeży może być powiew wiatru! Wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia, już zapewniliśmy w naszej infrastrukturze! Punkty mocy na każdy gust i okazję: każda instytucja z własną atrakcją zachwyci Cię doskonałą jakością kuchni i usług! Z przyjemnością przekonasz się, że droga do prestiżowych szkół i uniwersytetów, rozrywki i sklepów skurczyła się do kilku minut jazdy samochodem. Sydney Prime to pierwsza linia brzegowa i 10 minut jazdy samochodem od Moskwy. Znaczenie lokalizacji Sydney Prime nie ogranicza się do bliskości historycznych i finansowych centrów Moskwy. Dostępność transportu: Zrównoważona lokalizacja – autostrada Novorizhskoye i Kreml w 15 minut jazdy samochodem. 500 m do nowej stacji metra « Zvenigorodskaya ». Pierwsza linia brzegowa rzeki Moskwy. Infrastruktura wewnętrzna: Centralny park liniowy o powierzchni 1,5 hektara – jest główną arterią dzielnicy. Oto foodhall i rodzinne centrum rozrywki, restauracje i kawiarnie z letnimi werandami, miejsce wydarzeń na imprezy, wystawy i targi, plac zabaw dla dzieci od 6 lat, punkt selfie z symbolem Sydney.