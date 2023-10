Santa Maria Maior, Portugalia

od €726,000

Poddaj się: 2023

Kompleks mieszkaniowy, położony w Alcantara w Lizbonie, w dzielnicy Bairro da Estrela, oferuje niezwykłe połączenie historii i relaksu. Obszar Estrela jest jednym z najbardziej centralnych miejsc w Lizbonie. Z fantastycznymi widokami i lokalizacją z doskonałym dostępem do centrum miasta. Istnieje kilka infrastruktur, które zapewniają mieszkańcom doskonałą jakość życia, takich jak tereny zielone, które dają ludziom możliwość cieszenia się spokojem i rekreacją na świeżym powietrzu. Wzdłuż rzeki Tag znajduje się również marina, która pozwala miłośnikom życia morskiego cieszyć się rzeką i jej różnorodnością biologiczną. Jest to projekt, którego celem jest zapewnienie, że jego apartamenty łączą komfort i funkcjonalność zaprojektowane w celu promowania dobrego samopoczucia i bardziej relaksującego stylu życia. Biorąc pod uwagę twoje codzienne potrzeby, nawet najmniejsze szczegóły znajdują odzwierciedlenie w starannym wyborze materiałów i sprzętu, dzięki czemu ten dom jest dla Ciebie idealny! Składa się z 10 mieszkań typologii T2, T3 i T4. Ten budynek mieszkalny z dwiema oddzielnymi fasadami łączy jedność wnętrz i wnętrz, a także fantastyczne słońce lizbońskie. W pięknej uprzywilejowanej lokalizacji, w której znajduje się ten projekt, znajdują się jedne z najlepszych wydziałów, szkół i uniwersytetów, w tym Instytut Sztuk Wizualnych, Projektowanie i marketing oraz João de Deus Graduate School of Education. Lokalizacja: -1,2 km od dworca kolejowego; -1,8 km od supermarketu; -8 km od szpitala; -12 km od lotniska.