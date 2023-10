Wrzasowice, Polska

od €295,000

62–91 m² 4

Poddaj się: 2023

< p > Wspaniały projekt w centrum Matosinhos, kilka metrów od plaży!< / p >< p > To miejsce wyróżnia się bliskością plaż, hoteli, restauracji, usług i różnych branż. < / p >< p > Matosinhos to miasto portowe i rybackie słynące z restauracji i piaszczystych plaż. < / p >< p > W okolicy znajdują się szkoły, restauracje, hotele, różne usługi i sklepy, a transport publiczny znajduje się zaledwie kilka metrów od hotelu. < / p >< p > Jest to projekt renowacji i rozwoju 2 budynków z końca XIX wieku, 17 mieszkań T1 i 2 jednostek komercyjnych, z których każdy w pełni kwalifikuje się do kwalifikowanej inwestycji Golden Visa. < / p >< p > Apartamenty mają dużą powierzchnię, od 27 m ² do 83 m ², parking i prywatne miejsce do przechowywania, przestronne tarasy z jacuzzi i balkonami oraz prywatne ogrody. < / p >< p > Możesz cieszyć się chwilami życia na tarasie z jacuzzi, w stołówce lub na dachu!< / p >< p > Premium i ekskluzywny design gwarantują najwyższą jakość życia. < / p >< p > Lokalizacja: < br / >-100 m od dworca kolejowego; < br / >-800 m od plaży; < br / >-1 km od supermarketu; < br / >-1,5 km od szpitala; < br / >-9,3 km od lotniska. < / p >