Marvila, Portugalia

od €500,000

78–192 m² 9

Poddaj się: 2023

Zamknięte mieszkanie położone nad brzegiem rzeki Teju, składające się z 8 bloków nowoczesnych i wysokiej jakości mieszkań. Spokojna okolica, w której znajdują się apartamenty, jest nowoczesna, mieści około 120 sklepów, rynek, siłownię i inne usługi. Jest to także kilka minut jazdy od centrum Lizbony, lotniska, parku Narodów i centrum kreatywnego Beato. Projekt został zaprojektowany, aby zapewnić praktyczne i funkcjonalne codzienne życie. Obejmuje on różnorodny zestaw mieszkań z jedną, dwiema i trzema sypialniami, z różnymi układami dostępnymi w każdej typologii, z centralną lokalizacją, obok głównej dzielnicy dzielnicy. Apartamenty wykonane w architekturze Renzo Piano - kultowego włoskiego laureata Nagrody Pritzkera - mają dekorację premium, która przyczynia się do maksymalnego wykorzystania przestrzeni, naturalnego światła, stabilności energetycznej, a także komfort akustyczny i termiczny przez cały rok. Bloki mają prywatny parking z ładowarką do samochodów i spiżarnią. Windy panoramiczne Schmitt + Sohn z widokiem na ogólny ogród budynku. Budowa budynków ma zostać ukończona do kwietnia 2023 r.