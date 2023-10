Avenidas Novas, Portugalia

od €785,000

161–255 m² 3

Ta oszałamiająca inwestycja znajduje się w Lizbonie, regionie o niesamowitym widoku, umieszczonym w dobrym regionie, otoczonym usługami publicznymi, handlem, transportem i rozrywką, z widokiem na miasto i jego uroki! LOKALIZACJA I DOSTĘP Znajduje się w Campolide, odmłodzającym obszarze Lizbony. Przebudowa dużej części budynku i przestrzeni publicznej, wraz z powrotem tramwaju 24, przyciągnęła wielu młodych mieszkańców, Portugalczyków i obcokrajowców, z 60% rehabilitacji na zakwaterowanie lokalne i 40% na mieszkanie. Miejsce, w którym znajduje się Aqueduto das Águas Livres, symboliczne i okazałe dzieło Lizbony z stulecia. XVIII. PROJEKT Jest to inwestycja z 26 piętrami, 195 mieszkaniami, z panoramicznym widokiem na miasto i park Monsanto, z uprzywilejowaną lokalizacją, z łatwym dostępem do osi północnej i południowej, z szybkim dostępem do lotniska oraz mostów 25 de Abril i Vasco da Gama. Posiada apartamenty od studiów po 5 sypialni. UDOGODNIENIA I CECHY Rozwój oferuje dobre wykończenia w swoich mieszkaniach, z nowoczesnym sprzętem i konstruktywnymi rozwiązaniami dla większego komfortu dla użytkowników. Wśród tych wykończeń będą między innymi wideodomofon, drzwi antywłamaniowe, aluminiowe ramy z wyłącznikiem termicznym, lakierowane szafki MDF, klimatyzacja, wyposażona kuchnia. Wśród swoich udogodnień i usług będzie miał odkryty i kryty basen, Health Club / Gym / Spa / Padel Court / Concierge Services / Private Garden. Nie marnuj tej wspaniałej okazji inwestycyjnej!!