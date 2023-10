Jaskowice, Polska

od €113,000

Poddaj się: 2025

Mieszkanie o powierzchni 48,04 m2 z balkonem o metrażu 5.60 m2 oraz antresolą na poziomie 3 (20.87 m2) składający się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki, komunikacji OPIS INWESTYCJI Aleja Zbożowa Etap 2.0 to budynki wielorodzinne składające się z mieszkań o szerokim wachlarzu wyboru. Budynki posiadają trzy kondygnacje - w sumie 47 mieszkań w zróżnicowanych metrażach od 27 do 78 m2 mieszkania parterowe z ogródkami lub mini tarasami a wszystkie mieszkania na piętrach posiadają balkony. Budynki posiadają dodatkowo kondygnację podziemną w której znajduje się garaż. Teren osiedla jest zamknięty i dzięki temu staję się bardziej bezpieczny, na terenie znajdziemy duży plac zabaw. To idealne miejsce dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a jednocześnie potrzebują mieć w zasięgu ręki dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. Aleja Zbożowa została starannie zaprojektowana i charakteryzuje ją kameralność i komfort. TERMIN ODDANIA Koniec budowy: I kwartał 2025 Możliwość dokupienia miejsca w garażu podziemnym z komórką lokatorską liczba miejsc parkingowych naziemnych dostępnych dla mieszkańców osiedla: 21