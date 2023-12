NA BLONIE 106

Warszawa, Polska

od €293,813

Wysokiej klasy nowoczesny hotel mieszkaniowy Osiedle Kondratowicza znajduje się w dzielnicy Targuvek, w północno-wschodniej części Warszawy. Lokalizacja: Kompleks znajduje się w Brodno Podgrud, przy ulicy. Kondratovich (7,5 km od centrum Warszawy), w rejonie Torguvek wdrożonym przez APM Development Sp. Infrastruktura kompleksu: W pobliżu kompleksu znajduje się wiele sklepów. W pobliżu, w odległości 70 metrów jest Zhabka, w odległości 180 metrów znajduje się Carrefour Express, w odległości 290 metrów znajduje się Gromulskaya. Targuvek nie jest przeciążony szarym betonem, ponieważ aż 30% terytorium zajmuje zieleń miejska: park leśny Brudnensky, park Brudnovsky, park Vecha i liczne place. Głównym środkiem transportu są autobusy, które dzięki nowo wybudowanym ulicom szybko docierają do centrum stolicy. Targuvek ma 3 kina, 2 teatry i wyjątkowy park rzeźb. Instytucje edukacyjne: W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Osedle Kondratovich ma 30 instytucji edukacyjnych. Najbliższe z nich: Przedszkole terapeutyczne « Logos » na 150 metrach, Przedszkole « Integracja Tukan » na 290 metrach, Przedszkole « Elfiki » na 340 metrach. Instytucje medyczne: Ogromną zaletą inwestycji Ossedle Kondratovich jest bliskość centrów medycznych. Dostęp do opieki medycznej zapewnia: Mildmed - 100 metrów, Gold Clinic - 330 metrów, Magodent - 420 metrów. Instytucje sportowe: W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Osiedle Kondratowicza znajduje się boisko / boisko o długości 260 metrów, otwarta siłownia o długości 320 metrów i boisko / boisko o długości 340 metrów. Wymiana transportowa: Lokalizacja osiedla pozwala korzystać z głównych autostrad miasta i transportu publicznego. Droga samochodem do centrum Warszawy zajmuje prawie 15 minut. Architektura kompleksu: Budynek ma od zera do 16 pięter naziemnych, w tym piwnicę i 1 piętro podziemne. Kompleks zaprojektował 185 mieszkań z różnych obszarów. Wszystkie apartamenty będą miały balkony, tarasy lub ogrody. Każdy apartament ma salon, sypialnie, kuchnię i łazienkę. Większość trzy- i czteropokojowych mieszkań będzie zwrócona w stronę dwóch stron świata. . Budynek jest wykonany w spokojnych kolorach – biało-szary ze szlachetną ceramiczną okładziną, która w swoim stylu idealnie pasuje do otaczających domów mieszkalnych. Wysokość pokoju wynosi 2,7 m. Infrastruktura kompleksu: Terytorium osiedla zostanie ogrodzone, przystosowane do obserwacji i całodobowej ochrony. Wejście do dworu będzie od strony ulicy Kondratowicza. Wewnątrz osiedla będzie plac zabaw dla dzieci i zielony dziedziniec. Osiedle zostanie w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kształt budynku powtarza otaczający budynek. Na parterze znajduje się powierzchnia biurowa i parking dla samochodów, a także wejścia do domów mieszkalnych i wejścia do garażu. O mieszkaniach: Kompleks zaprojektował 185 mieszkań o różnej powierzchni (od 33 metrów kwadratowych do 110 metrów kwadratowych) i liczbę pokoi. Osiedle obejmie popularne jednopokojowe apartamenty o powierzchni około 35 m2, dwupokojowe apartamenty o powierzchni 40-55 m2, a także trzypokojowe apartamenty o powierzchni 55-88 m2 i 4-pokojowe apartamenty o powierzchni 86-110 mkw. Wszystkie apartamenty będą miały balkony, tarasy lub ogrody. Każdy apartament ma salon, sypialnie, kuchnię i łazienkę.