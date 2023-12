OSIEDLE ZAM - ETAP II

Warszawa, Polska

od €100,000

Poddaj się: 2024

Zapraszamy do zakupu mieszkań od Dewelopera przy akompaniamencie – Bez prowizji i podatku PCC ! Dostępne apartamenty w Warszawie w terminie: Targówek - jest kilka gotowych mieszkań. Następna dostawa w grudniu 2024 r Praga Północ, ul. Jagielońska – 900 m2 jedna ronda Starzyńskiego - dostawa I kwartał 2024 Ursus, ul.Ryzowa – Nowa inwestycja! - zmiana z grudnia 2024 r Włochy, ul. Solipska - zmiana wrzesień 2024 r Białołęka, ul. Ceramiczna – niedrogie gotowe apartamenty Mokotów, ul. Biały Koniczyny -1 Q2024 - od 15 200 m2 – Inwestycja w Kameral w Mokotovie Wola, ul. Ciołka – ostatnie mieszkanie ! do stacji metra Ksiącia Janusza 500 m2 – dostawa I kwartał 2024 Wola, ul. Ludwiki – przeprowadzka do nowego mieszkania w tym roku, w pobliżu stacji metra Płocka - zmiana wrzesień 2023 Bemowo, ul. Lazurowa – przeprowadzka do nowego mieszkania w tym roku - zmiana koniec 2023 r Zapraszam na prezentację przedmiotów !