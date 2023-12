Warszawa, Polska

od €230,425

Inwestycja Grzybowska to prestiżowy 16-piętrowy budynek z 232 1-, 2- i 3-pokojowymi apartamentami o powierzchni od 31 do 81 m ². Obiekt wyróżnia się dużymi panoramicznymi szybami, zapewniającymi zarówno wystarczającą ilość światła słonecznego w środku, jak i piękny widok na okolicę. Mieszkańcy mają trzy podziemne piętra z miejscami parkingowymi. Inwestycja znajduje się na Will, w pobliżu stacji metra « Rondo ONZ », Saxon Garden i Zlotys Terraces, a także wszelkiej niezbędnej infrastruktury gastronomicznej, usługowej, handlowej, rozrywkowej i edukacyjnej. Infrastruktura: •Park Światowy (5 minut spacerem) •Park Sventokshi, Pałac Kultury i Nauki (12 minut pieszo) •Ogród Saki (12 minut spacerem) •Stacja metra « Rondo ONZ » (6 minut spacerem) •Warsaw Central « Dworzec kolejowy » Warszawa (15 minut spacerem) •Bedronka (1 minuta spaceru) •Zły Taras, Multikino (12 minut spacerem) Wymiana transportowa: •1,4 km do centrum 2 • min. idź do przystanku autobusowego •6 min. pieszo do przystanku tramwajowego •7 min. pieszo do stacji metra •Dostęp do centrum: 5 minut jazdy samochodem Ważne punkty w sferze inwestycji: •Szkoła podstawowa (39 m, 1 minuta spaceru) •Basen (43 m, 1 minuta spacerem) •Weterynaria (86 m, 2 min pieszo) •Przystanek autobusowy (116 m, 2 minuty spacerem) •Piekarnia (109 m, 2 min piechotą) •Sklep: Udo (100 m, 2 minuty spacerem) •Farmacja (111 m, 2 minuty spacerem) •Ogród dziecięcy (156 metrów, 3 minuty pieszo) •Restauracja (221 m, 3 minuty spacerem) •Kawiarnia (264 m, 4 min piechotą) •Przystanek tramwajowy (439 m, 6 min piechotą) •Poczta (494 m, 7 min piechotą) •Stacja metra (522 m, 7 minut spacerem) •Park (614 m, 8 min piechotą) •Siłownia (697 m, 9 min piechotą) •Doktor (835 m, 11 min piechotą) •Zły Taras (985 m, 13 minut spacerem)