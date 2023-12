PASLECKA 14

Warszawa, Polska

od €145,161

Poddaj się: 2025

Inwestycja Skaryszewska 11 będzie się składać z 41 przestronnych apartamentów o pięknym designie, mieszczących się w zaktualizowanym budynku mieszkalnym w Kamionku w Pradze. Budynek mieszkalny został zbudowany w 1936 roku, a jego prosta minimalistyczna forma nawiązuje do popularnego w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku przepływu funkcjonalizmu i modernizmu. Zrekonstruowany budynek będzie miał pomieszczenia o powierzchni od 23 do 63 m2, od 1 do 3 pokoi. Większość z nich będzie wyposażona w balkon z oknami z dwiema lub trzema lufami. Ponadto wnętrza mieszkań będą odnosić się do ścisłego minimalistycznego stylu dochodowego domu, a sufity o długości prawie 3 metrów stworzą wrażenie przestrzeni. Infrastruktura: •Jezioro Kamenkovskoye i Park Skaryshevsky. Ignace Jan Paderewski (10 minut spacerem) •Stare Miasto (11 minut tramwajem) •Przystanek tramwajowy (5 minut spacerem) •przechowywać « Żaba » (3 minuty pieszo); •Bedronka (7 minut spacerem) •Galeria Vilenska (4 minuty jazdy samochodem) •Stacja metra Dworzec Wileński, stacja SKM, Dworzec Szkodni (8 minut spacerem) •Kompleks fabryczny Soho (10 minut jazdy samochodem) Lokalizacja: •3 min. pieszo do przystanku tramwajowego •5 min. idź do przystanku autobusowego •6 min. pieszo do dworca kolejowego •Dostęp do centrum: 13 minut jazdy samochodem Ważne punkty w sferze inwestycji: •Przystanek tramwajowy (213 m, 3 minuty spacerem) •Restauracja (221 m, 3 minuty spacerem) •Przystanek autobusowy (335 m, 5 min piechotą) •Stacja kolejowa (429 m, 6 min piechotą) •Stacja SCM (429 m, 6 minut spacerem) •Farmacja (480 m, 7 min piechotą) •Sklep: Udo (540 m, 8 minut spacerem) •Doktor (546 m, 8 min piechotą) •Poczta (582 m, 9 min piechotą) •Stacja metra (573 m, 9 min piechotą) •Piekarnia (657 m, 9 min piechotą) •Planowana stacja metra (668 m, 10 minut spacerem) •Weterynaria (782 m, 11 min pieszo) •Szkoła wyższa (849 m, 12 min piechotą) •Siłownia (980 m, 14 min piechotą)