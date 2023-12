Warszawa, Polska

od €112,329

Paslenzka 14 w Warszawie — trzypiętrowy budynek mieszkalny położony na terenie Byalolenki. Lokalizacja: Budynek znajduje się na prawym brzegu Warszawy przy ul. Paslenzka 14, na granicy dzielnic mieszkalnych Tarkhomin i Nowodwora. Infrastruktura: Lokalizacja budynku odpowiada koncepcji miasta « 15 minut », dzięki bliskości ulic Strumykova i Hanki Ordonovna, gdzie znajdują się główne obiekty infrastruktury, w tym sklep spożywczy « Stokrotka » — 100 metrów, znajdują się, supermarket « Bedronka » — 180 metrów, pizzeria – 50 metrów, restauracja kuchni francuskiej – 150 metrów, centrum handlowe Galeria pod Dizbami – 150 metrów, słupy – 350 metrów, poczta – 150 metrów, kościół św. Francis - 200 metrów, oddziały banków, samochód samoobsługowy - 120 metrów, fryzjer - 120 metrów 200 metrów do publicznego placu zabaw dla dzieci, parku Irena Yarotsk i parku leśnego. Instytucje edukacyjne: Spośród licznych instytucji edukacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu inwestycyjnego najbliższe jest polsko-angielskie przedszkole artystyczne « Acadero » — 160 metrów, prywatne przedszkole « Zdobywcy świata » — 300 metrów i szkoła podstawowa z klasami integracyjnymi № 1. 342 – 350 metrów. Instytucje medyczne: Obok inwestycji znajdują się apteki, stomatologia - 100 metrów, pediatra - 400 metrów, rehabilitacja - 350 metrów, klinika Medycyna Rodzinna - 1,1 km. Instytucje sportowe: W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się otwarta siłownia - 150 metrów, boisko sportowe - 160 metrów, centrum sportowe Bialolenka - 400 metrów, klub fitness, korty tenisowe i ośrodek dla koni. Komunikacja: Najbliższy punkt komunikacji z dziennymi trasami autobusowymi № 211 i 233 oraz nocną trasą autobusową № 63 znajduje się 130 metrów od inwestycji; 600 metrów do przystanku tramwajowego z liniami, prowadząc do metra w Mlocin (linia tramwajowa № 2) lub do osiedla Vinnytsia (linia № 17). Bliskość drogi krajowej № 61 zapewnia szybki dostęp do mostu. Maria Skłodovskaya-Curie i duży węzeł komunikacyjny na lewym brzegu; Droga samochodem do centrum Warszawy zajmuje około 20 minut. Architektura: Nowoczesny budynek ze spadzistym dachem, zbudowany zgodnie z planem w kształcie litery L, wykonany z segmentowego budynku z elementami systemu kaskadowego, ma cztery piętra mieszkalne i jedno piętro podziemne. Fasada wykonana jest w kontrastowej kombinacji brązowych i białych kolorów. Uzupełnieniem są wysokie okna, zadaszone balkony ze szklanymi balustradami i tarasy widokowe na dachu. Infrastruktura dworu: Działka jest ogrodzona, wewnętrzne terytorium domu jest dobrze utrzymane; miejsca parkingowe zostały zaprojektowane do parkowania w podziemnym garażu wielolokalnym; pasażerowie mają magazyny. Przy wejściu znajduje się cicha winda. Obiekt jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.