ECO BERENSONA

Warszawa, Polska

od €139,468

Kompleks rezydencji Bartycka, stopniowo wdrażany w warszawskiej dzielnicy Mokotuv, obejmuje niskie przytulne budynki zaprojektowane w formie miasta – z wewnętrznymi ulicami i zielonymi alejkami do rekreacji. Lokalizacja: Kompleks położony jest w południowej części miasta, przy ulicy Łukasz Sekerkowski, na ulicach Blushanskaya i Bartytska. Jest to cicha, spokojna okolica otoczona przytulnymi domami rodzinnymi. To jest około 6,6 km od centrum miasta. Infrastruktura: W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajduje się cała infrastruktura miejska. W pobliżu znajdują się sklepy spożywcze (Jabka, Zoska, Mini Delicacies), restauracje, salon kosmetyczny, apteka, warsztaty i punkty konserwacji. Najbliższa poczta to 1300 metrów, supermarket Carrefour Express — w odległości 1800 metrów, galeria Galeria Panorama — w odległości 2600 metrów. Instytucje edukacyjne: Przedszkole « Omega » — 150 metrów, « Przedszkole Piyarsky » — 800 metrów, przedszkole № 281 « Stokrotka », szkoła podstawowa № 3. Dzieci Powstania Warszawskiego – 800 metrów, College of the Order of Piarists – 950 metrów, Szkoła podstawowa № 190 School of dance White Eagle and Baila Commigo - 1600 metrów. Zielone obszary: Tereny spacerowe po Wisle - 1400 metrów. Park rozrywki Burza - 1500 metrów, Sielecki Park i Royal Lazenki - 3000 metrów, Morskie Oko Park - 3200 metrów. Architektura kompleksu: Budynki osiedla Bartycka Residence mają prosty kształt, zbudowany w nowoczesnym stylu. Fasada jest uwarunkowana stonowanymi tonami, odcieniami bieli i grafitu. Infrastruktura kompleksu: Osiedle jest ogrodzone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obszar inwestycyjny jest kontrolowany i chroniony 24 godziny na dobę. Mieszkańcy mają ciche windy, plac zabaw dla dzieci i pomieszczenia magazynowe. Nad ziemią oraz w podziemnym garażu znajdują się miejsca parkingowe. Wymiana transportowa: 600 m od kompleksu znajduje się przystanek autobusowy № 108 i 167 Figova. Lokalizacja kompleksu zapewnia dogodny dostęp samochodem do centrum miasta i innych obszarów. Szybka autostrada S2 znajduje się 950 metrów od hotelu. Odległość do centrum Warszawy wynosi prawie 6,6 km, a podróż samochodem wzdłuż ulicy Czernyakowskiej na lotnisko zajmuje około 15 minut. Lokalizacja kompleksu pozwala wygodnie poruszać się na rowerze, w pobliżu znajdują się aksamity. O kompleksie: Bartycka Residence oferuje nowoczesne apartamenty i apartamenty. Kompleks obejmuje studia, apartamenty dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe. Wymiary wahają się od 30 do 132 metrów kwadratowych. Każdy pokój posiada balkon, taras lub ogród. Oferta obejmuje apartamenty z garderobą, oddzielną kuchnią lub aneksem kuchennym. Apartamenty mają powierzchnię od 108 do 146 m2, mają przestronne tarasy i duże okna. Wysokość pomieszczeń od 2,75 do 3,3 metra. Deweloper oferuje opcję wykończenia pomieszczeń mieszkalnych pod klucz.